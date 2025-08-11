Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Giorgia Meloni pareiškė didelį susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę

2025-08-11 21:42 / šaltinis: BNS
2025-08-11 21:42

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pirmadienį per pokalbį telefonu su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu pareiškė didelį susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę.

Giorgia Meloni (nuotr. SCANPIX)

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni pirmadienį per pokalbį telefonu su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu pareiškė didelį susirūpinimą dėl Izraelio plano perimti Gazos miesto kontrolę.

REKLAMA
0

G. Meloni išreiškė „didelį susirūpinimą dėl pastarųjų Izraelio sprendimų, kurie, regis, veda prie tolesnės karinės eskalacijos“, ir pasmerkė humanitarinę padėtį Gazos Ruože kaip „nepateisinamą ir nepriimtiną“, pranešė jos biuras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis pareiškė, kad jo kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę pagal planą, kuriam pritarė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu saugumo kabinetas. Šis planas visame pasaulyje sukėlė pasipiktinimo bangą. 

REKLAMA
REKLAMA

M. Abbaso vadovaujama Palestiniečių autonomija valdo teritorijas okupuotame Vakarų Krante, išskyrus Gazos Ruožą, kurį kontroliuoja jos priešė palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“. 

REKLAMA

G. Meloni per pokalbį su palestiniečių prezidentu „pakartojo būtinybę nedelsiant nutraukti karo veiksmus, kad būtų galima toliau teikti humanitarinę pagalbą civiliams gyventojams“.

Ji taip pat sutiko su M. Abbasu, kad „Hamas privalo paleisti visus įkaitus ir susitaikyti su tuo, kad ateityje nevaldys (Gazos) Ruožo“, pranešė jos biuras.

B. Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad kariuomenė užkariaus likusį ketvirtį Gazos Ruožo, kurio dar nekontroliuoja Izraelio kariai, įskaitant didžiąją dalį Gazos miesto ir Mavasį – pakrantės teritoriją į vakarus nuo pietinio Kan Juniso miesto, kurią žydų valstybė paskelbė humanitarine zona.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų