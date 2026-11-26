Prokuratūros teigimu, vyras prisipažino viršijęs greitį. Jo vairuojamas automobilis atsitrenkė į cisterną, todėl, kaip jis teigė, vairas išslydo jam iš rankų ir automobilis nukrypo nuo kelio.
Prokuratūros duomenimis, automobiliui atsitrenkus į sunkvežimį sprogo viena jo padanga, todėl transporto priemonė apvirto. Gaisras kilo išsiliejus benzinui.
Vaizdo įrašuose buvo matyti virš tankiai apgyvendinto sostinės Al Varako rajono kylantis didžiulis ugnies kamuolys ir tiršti juodi dūmai. Žiediniu keliu važiavę vairuotojai signalizavo ir mėgino pasitraukti iš pavojingos vietos.
Prokuratūra pranešė atliekanti tyrimą, per kurį bus nustatyta vairuotojo baudžiamoji atsakomybė.
Sveikatos apsaugos ministerijos galutiniais duomenimis, per nelaimę žuvo 31 žmogus, dar 21 buvo sužeistas.
Didžiojo Kairo aglomeracijoje, plačiai išsidėsčiusiame ir tankiai apgyvendintame didmiestyje, gyvena daugiau kaip 20 mln. žmonių. Egiptui būdingi chaotiški gyvenamieji rajonai ir dažnai prastos būklės infrastruktūra. Pastaraisiais metais šalyje kilo ne vienas mirtinas gaisras.
Automobilių avarijos taip pat dažnos. Jų priežastimis dažnai įvardijamas neatsargus vairavimas, prasta transporto priemonių techninė būklė ir nepakankama kelių eismo taisyklių laikymosi kontrolė bei dažnas jų nepaisymas.
Egipto valstybinės statistikos agentūros duomenimis, pernai per avarijas šalies keliuose žuvo beveik 6 tūkst. žmonių.
2018 m. vyriausybė priėmė sprendimą uždrausti sunkiasvorėms transporto priemonėms važiuoti Didįjį Kairą juosiančiu žiediniu keliu nuo 6 val. ryto iki vidurnakčio. Trečiadienio nelaimė įvyko apie 19 val., kai kelias buvo pilnas pėsčiųjų, autobusų ir automobilių.
Ketvirtadienį paryčiais eismas vėl vyko įprastai. Gelbėjimo darbai buvo baigti, sunkvežimio nuolaužos ir sudegę automobiliai pašalinti.
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