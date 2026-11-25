Gaisras kilo lapkričio 25-ąją apie 5 val. 50 min. Pirminiais duomenimis, ugnis galėjo įsiplieksti vyrui užmigus rūkant lovoje. Tiksli gaisro priežastis kol kas nepatvirtinta.
Gaisro padariniai matyti keliuose namo aukštuose. Virš išdegusio buto langų pajuodęs fasadas, suodžiai siekia aukščiau esančių butų langus.
Aprūko ir laiptinė – jos sienos bei lubos pajuodusios, nuo karščio atsilupo durų apdaila. Ant palangės ir grindų liko išdužusių langų stiklų šukių.
Gesinant gaisrą vanduo užliejo pirmo ir antro aukštų butus.
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