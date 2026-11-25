Policijos departamento duomenimis, antradienį apie 3.15 val. Gervėnupio kaime esančio sodo namelyje kilo gaisras, per kurį sudegė pastatas.
Gaisravietėje rastas galimai sodo namelyje gyvenusio vyro (gim. 1977 m.) kūnas.
Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, namelis degė atvira liepsna. Pastatas sudegė visiškai.
Aiškėja gaisro priežastis
Anot ugniagesių, labiausiai tikėtina gaisro priežastis – pašalinis ugnies šaltinis, tai yra neatsargus elgesys su ugnimi rūkant (tikėtina, numesta neužgesinta nuorūka). Tačiau, pasak specialistų, neatmestina, kad gaisras galėjo kilti ir dėl iškritusios ant grindų žarijos (papildant židinio pakurą malkomis galimai atidarius dureles).
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti.
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