Europos šalis siūlo rekordinį 2 mln. eurų atlygį už ieškomą narkomafijos bosą

35 metų J. Leijdekkersas, dar žinomas pravarde „Bolle Jos“, yra vienas ieškomiausių su narkotikų prekyba susijusių nusikaltėlių Europoje ir rikiuojasi aukštai Europolo ieškomų asmenų sąraše.
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Manoma, kad nuo 2024 m. jis slapstosi Vakarų Afrikos valstybėje Siera Leonėje. Nuotraukose narkomafijos bosas esą užfiksuotas kartu su šios šalies prezidentu Juliumi Maada Bio. Netgi kalbama, kad J. Leijdekkersas palaiko santykius su prezidento dukterimi.
2024 m. Roterdamo teismas už akių nuteisė J. Leijdekkersą 24 metų laisvės atėmimo bausme už beveik 7 tūkst. kilogramų kokaino kontrabandą, ginkluotą apiplėšimą ir užsakomąją žmogžudystę. Belgijoje jam skirta net 79 metų laisvės atėmimo bausmė.
Nyderlandų teisingumo ministras Davidas van Weelis tokį didelį atlygio padidinimą pavadino „tinkamu“.
„Tai būtina atsižvelgiant į grėsmę, kurią J. Leijdekkersas kelia nacionaliniam saugumui, mūsų demokratinei teisinei valstybei ir tarptautinei teisinei tvarkai“, – pareiškė ministras.
D. van Weelis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad ieškomas nusikaltėlis bus sulaikytas.
„Nyderlandai, bendradarbiaudami su tarptautine bendruomene, daro viską, kad J. Leijdekkersas būtų sulaikytas“, – pabrėžė jis.
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