Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europos šalis siūlo rekordinį 2 mln. eurų atlygį už ieškomą narkomafijos bosą

2026-11-02 17:09 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-02 17:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nyderlandų institucijos paskelbė rekordinį atlygį už informaciją, padėsiančią sulaikyti vieną ieškomiausių Europos narkomafijos bosų. Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, už informaciją, padėsiančią sučiupti nuteistą narkotikų prekeivį Josą Leijdekkersą, dabar siūloma 2 mln. eurų – anksčiau paskelbtas atlygis padidintas dešimt kartų.

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Nyderlandų institucijos paskelbė rekordinį atlygį už informaciją, padėsiančią sulaikyti vieną ieškomiausių Europos narkomafijos bosų. Kaip pirmadienį pranešė prokuratūra, už informaciją, padėsiančią sučiupti nuteistą narkotikų prekeivį Josą Leijdekkersą, dabar siūloma 2 mln. eurų – anksčiau paskelbtas atlygis padidintas dešimt kartų.

REKLAMA
5

35 metų J. Leijdekkersas, dar žinomas pravarde „Bolle Jos“, yra vienas ieškomiausių su narkotikų prekyba susijusių nusikaltėlių Europoje ir rikiuojasi aukštai Europolo ieškomų asmenų sąraše.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nyderlandai siūlo rekordinį 2 mln. eurų atlygį už ieškomą narkomafijos bosą

Manoma, kad nuo 2024 m. jis slapstosi Vakarų Afrikos valstybėje Siera Leonėje. Nuotraukose narkomafijos bosas esą užfiksuotas kartu su šios šalies prezidentu Juliumi Maada Bio. Netgi kalbama, kad J. Leijdekkersas palaiko santykius su prezidento dukterimi.

REKLAMA
REKLAMA

2024 m. Roterdamo teismas už akių nuteisė J. Leijdekkersą 24 metų laisvės atėmimo bausme už beveik 7 tūkst. kilogramų kokaino kontrabandą, ginkluotą apiplėšimą ir užsakomąją žmogžudystę. Belgijoje jam skirta net 79 metų laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA

Nyderlandų teisingumo ministras Davidas van Weelis tokį didelį atlygio padidinimą pavadino „tinkamu“.

„Tai būtina atsižvelgiant į grėsmę, kurią J. Leijdekkersas kelia nacionaliniam saugumui, mūsų demokratinei teisinei valstybei ir tarptautinei teisinei tvarkai“, – pareiškė ministras.

D. van Weelis taip pat išreiškė įsitikinimą, kad ieškomas nusikaltėlis bus sulaikytas.

„Nyderlandai, bendradarbiaudami su tarptautine bendruomene, daro viską, kad J. Leijdekkersas būtų sulaikytas“, – pabrėžė jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų