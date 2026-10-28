Nyderlandų vyriausybė pirmadienį pranešė, kad, vykdydama platesnio masto išlaidų mažinimo priemones, iki 2035 m. planuoja panaikinti apie 25 tūkst. pilno etato ekvivalento valstybės tarnybos pareigybių, skelbia portalas „TVP World“.
Platesnio masto išlaidų mažinimo priemonėmis siekiama ateinančiais metais sutaupyti 900 mln. eurų, o nuo 2035 metų per metus būtų sutaupoma iki 3,5 mlrd. eurų.
Planuoja plačiau diegti dirbtinį intelektą
Nyderlandų vyriausybė taip pat planuoja plačiau diegti DI, kad padidintų darbo jėgos produktyvumą. Prognozuojama, kad su jo naudojimu susiję tikslai ir taupymo planai bus paskelbti 2027 metų pirmąjį ketvirtį.
Skelbiama, kad kai kurie sektoriai, įskaitant policiją ir gynybą, į etatų mažinimo planus nebus įtraukti.
„Mes negalime toliau daryti to, ką darėme iki šiol, – pareiškė veiksmingo valdymo reikalų valstybės sekretorius Eric van der Burg. – Būtent todėl mes priimsime sunkius sprendimus, kad centrinė valdžia tikrai veiktų paprasčiau, protingiau ir mažesne apimtimi.“
Pasak „Bloomberg“, nepaisant ankstesnių vyriausybių pažadų mažinti darbuotojų valstybės tarnyboje skaičių, Nyderlandų centrinio valdžios sektoriaus darbuotojų skaičius nuo 2018 metų išaugo 41 proc. ir praėjusių metų pabaigoje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – 160 tūkstančių.