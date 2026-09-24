Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

20-metis lietuvišku vardu ir pavarde Nyderlanduose sukėlė siaubingą avariją: žuvo 3 vaikai ir mokyklos direktorė

2026-09-24 18:38 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 18:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nyderlanduose 20-metis lietuvišku vardu ir pavarde įtariamas sukėlęs mirtiną avariją, kurios metu žuvo trys vaikai ir mokyklos direktorė, skelbia socialnieuws.nl. Šią savaitę pranešta, kad jis paleidžiamas į laisvę, teismo sprendimas sukrėtė žuvusiųjų artimuosius.

Žvakutė (BNS nuotr.)

Nyderlanduose 20-metis lietuvišku vardu ir pavarde įtariamas sukėlęs mirtiną avariją, kurios metu žuvo trys vaikai ir mokyklos direktorė, skelbia socialnieuws.nl. Šią savaitę pranešta, kad jis paleidžiamas į laisvę, teismo sprendimas sukrėtė žuvusiųjų artimuosius.

REKLAMA
3

Viešas teismo posėdis vyko trečiadienį Bredoje.

Skelbiama, kad 20-metis lietuvišku vardu ir pavarde Nyderlanduose sukėlė mirtiną avariją

Dieną prieš posėdį trijų žuvusių vaikų tėvai paviešino nuotraukas ir asmenines jų istorijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prokuratūra nurodo, kad 20-metis važiavo ne mažiau kaip 130 km/h greičiu. Toje vietoje maksimalus leistinas greitis buvo 80 km/h, rekomenduojamas greitis toje vietoje buvo dar mažesnis – 70 km/h.

REKLAMA
REKLAMA

Tragedija įvyko birželio 11 d. kelyje N290 tarp Vogelwaarde ir Terhole. Keturiolika „De Warande“ pradinės mokyklos iš Akselio mokinių kartu su dviem lydėtojais važiavo dviračiais į mokyklos stovyklą.

REKLAMA

Anot leidinio, vaikino vairuotas BMW rėžėsi į grupę. Žuvo trys vaikai, jiems buvo 12 metų. Žuvo ir mokyklos direktorė. Dar trys vaikai buvo sunkiai sužeisti.

Anksčiau buvo įtariama, kad vaikinas vairavo apsvaigęs nuo kanapių, tačiau šie įtarimai panaikinti.

Anksčiau tyrimo metu paaiškėjo, kad jis per savaitę iki avarijos septyniolika kartų viršijo greitį. Tyrimo metu nustatyta, kad jo vairuojamo BMW vairo stiprintuvas buvo sugedęs.

REKLAMA
REKLAMA

„Prokuratūra norėjo, kad vaikinas ilgiau liktų įkalintas, tačiau teismas nusprendė sustabdyti kardomąjį kalinimą. Tai lėmė ir tai, kad jis jau yra sulaikytas apie tris mėnesius, o dar nėra žinoma, kada bus nagrinėjama bylos esmė“, – rašoma tekste.

Paleistas vaikinas su tam tikromis sąlygomis: negali vairuoti automobilio, privalo bendradarbiauti atliekant narkotikų vartojimo patikrinimus, privalo gydytis ir būti pasiekiamas policijai bei teisėsaugos institucijoms. Be to, jis privalo dalyvauti bylos nagrinėjime. Teisėjas jį įspėjo, kad, jei nesilaikys šių sąlygų, jis gali būti nedelsiant vėl suimtas.

Šis sprendimas aukų artimiesiems sukėlė didelių emocijų. Organizacija „Namens de Familie“ šį sprendimą vadina smūgiu į veidą.

Šeimos jautriai pasidalijo žuvusiųjų nuotraukomis ir prisiminimais apie juos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų