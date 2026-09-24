20-metis lietuvišku vardu ir pavarde Nyderlanduose sukėlė siaubingą avariją: žuvo 3 vaikai ir mokyklos direktorė

Viešas teismo posėdis vyko trečiadienį Bredoje.
Skelbiama, kad 20-metis lietuvišku vardu ir pavarde Nyderlanduose sukėlė mirtiną avariją
Dieną prieš posėdį trijų žuvusių vaikų tėvai paviešino nuotraukas ir asmenines jų istorijas.
Prokuratūra nurodo, kad 20-metis važiavo ne mažiau kaip 130 km/h greičiu. Toje vietoje maksimalus leistinas greitis buvo 80 km/h, rekomenduojamas greitis toje vietoje buvo dar mažesnis – 70 km/h.
Tragedija įvyko birželio 11 d. kelyje N290 tarp Vogelwaarde ir Terhole. Keturiolika „De Warande“ pradinės mokyklos iš Akselio mokinių kartu su dviem lydėtojais važiavo dviračiais į mokyklos stovyklą.
Anot leidinio, vaikino vairuotas BMW rėžėsi į grupę. Žuvo trys vaikai, jiems buvo 12 metų. Žuvo ir mokyklos direktorė. Dar trys vaikai buvo sunkiai sužeisti.
Anksčiau buvo įtariama, kad vaikinas vairavo apsvaigęs nuo kanapių, tačiau šie įtarimai panaikinti.
Anksčiau tyrimo metu paaiškėjo, kad jis per savaitę iki avarijos septyniolika kartų viršijo greitį. Tyrimo metu nustatyta, kad jo vairuojamo BMW vairo stiprintuvas buvo sugedęs.
„Prokuratūra norėjo, kad vaikinas ilgiau liktų įkalintas, tačiau teismas nusprendė sustabdyti kardomąjį kalinimą. Tai lėmė ir tai, kad jis jau yra sulaikytas apie tris mėnesius, o dar nėra žinoma, kada bus nagrinėjama bylos esmė“, – rašoma tekste.
Paleistas vaikinas su tam tikromis sąlygomis: negali vairuoti automobilio, privalo bendradarbiauti atliekant narkotikų vartojimo patikrinimus, privalo gydytis ir būti pasiekiamas policijai bei teisėsaugos institucijoms. Be to, jis privalo dalyvauti bylos nagrinėjime. Teisėjas jį įspėjo, kad, jei nesilaikys šių sąlygų, jis gali būti nedelsiant vėl suimtas.
Šis sprendimas aukų artimiesiems sukėlė didelių emocijų. Organizacija „Namens de Familie“ šį sprendimą vadina smūgiu į veidą.
Šeimos jautriai pasidalijo žuvusiųjų nuotraukomis ir prisiminimais apie juos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.