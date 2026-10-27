Tragedija zoologijos sode: moters išgelbėti nepavyko

Ilgametė safario parko „Beekse Bergen“ darbuotoja incidento metu vidiniame aptvare rūpinosi dviem persinių leopardų patinais. Kadangi aptvare nėra stebėjimo kamerų, tikslios nelaimės aplinkybės nežinomos.
Nyderlandų zoologijos sode leopardas mirtinai sužalojo prižiūrėtoją
Žiniasklaidos duomenimis, per užpuolimą prižiūrėtoja patyrė sunkių galvos ir kaklo sužalojimų. Nepaisant ligoninėje atliktos skubios operacijos, antradienį ji mirė, pranešė parkas.
Parko vadovybė pareiškė labai liūdinti dėl kolegės netekties.
„Gyvūnų prižiūrėtoja pradėjo dirbti safario parke „Beekse Bergen“ būdama 17 metų ir, išskyrus kelias trumpas pertraukas, čia dirbo beveik 40 metų“, – teigiama pranešime.
Kaip galėjo įvykti ši nelaimė, turės nustatyti nepriklausomas tyrimas.
Leopardai elgėsi natūraliai, vietos transliuotojui „Omroep Brabant“ sakė parko atstovas.
„Jie yra ir liks plėšrūnai“, – pabrėžė jis.
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