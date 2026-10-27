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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Tragedija zoologijos sode: moters išgelbėti nepavyko

2026-10-27 19:53 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 19:53
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Nyderlandų zoologijos sode leopardas užpuolė ir mirtinai sužalojo prižiūrėtoją. Kaip antradienį pranešė naujienų agentūra ANP, incidentas įvyko jau šeštadienį, o dabar moteris nuo patirtų sužalojimų mirė.

Leopardas SCANPIX

Nyderlandų zoologijos sode leopardas užpuolė ir mirtinai sužalojo prižiūrėtoją. Kaip antradienį pranešė naujienų agentūra ANP, incidentas įvyko jau šeštadienį, o dabar moteris nuo patirtų sužalojimų mirė.

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Ilgametė safario parko „Beekse Bergen“ darbuotoja incidento metu vidiniame aptvare rūpinosi dviem persinių leopardų patinais. Kadangi aptvare nėra stebėjimo kamerų, tikslios nelaimės aplinkybės nežinomos.

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Nyderlandų zoologijos sode leopardas mirtinai sužalojo prižiūrėtoją

Žiniasklaidos duomenimis, per užpuolimą prižiūrėtoja patyrė sunkių galvos ir kaklo sužalojimų. Nepaisant ligoninėje atliktos skubios operacijos, antradienį ji mirė, pranešė parkas.

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Parko vadovybė pareiškė labai liūdinti dėl kolegės netekties.

„Gyvūnų prižiūrėtoja pradėjo dirbti safario parke „Beekse Bergen“ būdama 17 metų ir, išskyrus kelias trumpas pertraukas, čia dirbo beveik 40 metų“, – teigiama pranešime.

Kaip galėjo įvykti ši nelaimė, turės nustatyti nepriklausomas tyrimas.

Leopardai elgėsi natūraliai, vietos transliuotojui „Omroep Brabant“ sakė parko atstovas.

„Jie yra ir liks plėšrūnai“, – pabrėžė jis.

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