Kalendorius
Rugsėjo 21 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europos oro uostai po kibernetinės atakos atkūrė veiklą

2025-09-21 15:00 / šaltinis: BNS
2025-09-21 15:00

Europos oro uostai sekmadienį pradėjo atnaujinti veiklą po kibernetinės atakos, nukreiptos prieš registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją, dėl kurios per pastarąsias dvi dienas buvo atšaukti arba vėlavo skrydžiai.

Didelio masto kibernetinė ataka (nuotr. SCANPIX)

Europos oro uostai sekmadienį pradėjo atnaujinti veiklą po kibernetinės atakos, nukreiptos prieš registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją, dėl kurios per pastarąsias dvi dienas buvo atšaukti arba vėlavo skrydžiai.

REKLAMA
0

Nors Briuselio oro uostas pranešė, kad beveik penktadalis sekmadienio numatytų skrydžių buvo atšaukti, kiti nukentėję oro uostai teigė, kad jų tvarkaraščiai grįžta į įprastas vėžes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Londono Hitrou ir Dublino oro uostai sakė, kad valdo keleivių srautus, bandydami išspręsti programinės įrangos problemą.

REKLAMA
REKLAMA

Dublino oro uostas pranešė, kad tikisi visą sekmadienį dirbti įprastai.

Jo „komanda ir toliau teikia pagalbą oro linijoms, sprendžiančioms nuolatinius sutrikimus, kuriuos sukėlė visoje Europoje kilusi techninė problema, kuri paveikė keleivių registracijos ir įlaipinimo sistemų paslaugų teikėją“, socialiniame tinkle „X“ teigė Dublino oro uostas. 

REKLAMA

Londono Hitrou oro uostas paskelbė, kad „didžioji dauguma skrydžių“ ir toliau buvo vykdomi bendradarbiaujant su oro linijomis.

Briuselio oro uosto atstovė spaudai teigė, kad 45 iš 257 išvykstančių skrydžių buvo atšaukti, o keleiviai gali tikėtis „nuo 30 iki 90 minučių“ vėlavimų.

Oro uostai penktadienį pradėjo pranešti apie sutrikimus, susijusius su įmonės „Collins Aerospace“ tiekiama registracijos ir įlaipinimo programine įranga.

REKLAMA
REKLAMA

Įmonė šeštadienį pranešė, kad „aktyviai dirba, kad išspręstų problemą ir kuo greičiau atkurtų visas funkcijas savo klientams“.

Aviacijos technologijų įmonė, kuri specializuojasi skaitmeninių ir duomenų apdorojimo paslaugų srityje, yra JAV aviacijos ir kosmoso bei gynybos grupės RTX, anksčiau žinomos kaip „Raytheon“, dukterinė įmonė.

Pastaraisiais metais visame pasaulyje, nuo Japonijos iki Vokietijos, dėl kibernetinių atakų ir techninių sutrikimų vis dažniau buvo sujaukiama oro uostų veikla, oro susisiekimui esant labiau priklausomam nuo internetinių, tarpusavyje susietų sistemų.

Birželį Prancūzijos aviacijos ir kosmoso įmonės „Thales“ paskelbtoje ataskaitoje teigiama, kad aviacijos sektoriuje nuo 2024 iki 2025 metų 600 proc. išaugo kibernetinių incidentų skaičius. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų