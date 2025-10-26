Europoje – stulbinantis atradimas: pirmą kartą aptiktas vilko ir šuns hibridas

Pilkieji vilkai ir naminiai šunys yra labai artimai susiję. Įvertinimai skiriasi, tačiau tyrimai rodo, jog naminiai šunys ir laukiniai vilkai turi net 99,96 proc. bendro DNR.
Jų evoliucijos keliai išsiskyrė nuo bendro protėvio, o skilimas įvyko prieš 14-40 tūkst. metų.
Vis dar diskutuojama, ar vilkai ir šunys yra atskiros rūšys, ar tik vienos rūšies porūšiai. Aišku viena – jie gali sėkmingai kryžmintis ir susilaukti vaisingų palikuonių, rašo „IFL Science“.
Iš tiesų, daugelis šuninių – įskaitant vilkus, naminius šunis, dingus, kojotus ir šakalius – gali susimaišyti ir sudaryti hibridus.
Kai kurios artimai susijusios rūšys, pavyzdžiui, arkliai ir asilai, gali kryžmintis ir susilaukti hibridų, vadinamų mulais. Mulai paprastai yra nevaisingi, nes arkliai turi 64 chromosomas, o asilai – 62, todėl atsiranda tam tikras nesuderinamumas.
Tuo tarpu šunys ir daugelis vilkų bei kitų šuninių turi po 78 chromosomas, suskirstytas į 39 poras, todėl jie gali sėkmingai kryžmintis be didesnių sunkumų.
JAV gyvena daugiau nei 300 tūkst. vilkų ir šunų hibridų
Šunų ir vilkų hibridai nėra naujiena mokslui. 2018 m. atliktas tyrimas nustatė „nedidelius šunų protėvių DNR blokus“ 62 proc. Eurazijos vilkų genomuose, o tai rodo, kad kryžminimasis dažnai vyko per jų ilgą, persipynusią istoriją.
Manoma, kad JAV šiuo metu gyvena daugiau nei 300 tūkst. vilkų ir šunų hibridų. Pasak Kalifornijos universiteto Deivise veterinarijos medicinos mokyklos, hibridizacija paprastai įvyksta, kai šuo rujos metu pasitraukia iš namų ir susiporuoja su laukiniu vilku.
Šunų ir vilkų hibrido atsiradimas Graikijoje gali būti ženklas, kad šalyje daugėja vilkų. Naujausio „Callisto“ tyrimo duomenimis, Graikijoje gyvena apie 2075 vilkai, daugiau nei praėjusiais dešimtmečiais.
Vis dėlto vilkų populiacijos atsigavimas kelia nerimą kai kuriuose regionuose. Pastaruoju metu padaugėjo pranešimų apie vilkų užpuolimus.
Neseniai įvyko šokiruojantis incidentas, kai penkiametė mergaitė buvo užpulta vilko, kai žaidė paplūdimyje Halkidikės pusiasalyje. Laikinai išbaidytas vilkas netrukus grįžo ir sekė mergaitę bei jos motiną iki jų buto.
Taigi, nors šunų ir vilkų hibridai vis dar reti, jų pasirodymas Graikijoje pabrėžia besikeičiančią dinamiką tarp žmonių, naminių gyvūnų ir laukinės gamtos šiuolaikiniame pasaulyje.
