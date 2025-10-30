Estų ministras: JAV priėmė svarbų sprendimą dėl NATO rytinio flango apsaugos

JAV trečiadienį paskelbė, kad atitrauks dalį karių iš NATO rytinio sparno, bet neigė, kad šis žingsnis reiškia amerikiečių pasitraukimą iš Europos.
„Mes palankiai vertiname JAV sprendimą išlaikyti savo karių buvimą Estijoje. Tai patvirtina mūsų strateginio bendradarbiavimo svarbą ir nuolatinį JAV įsipareigojimą ginti mūsų regioną ir visą rytinį NATO flangą“, – sakė H. Pevkuras.
„Nuolatinis JAV karių buvimas Estijoje ir apskritai NATO rytiniame flange yra labai svarbus siekiant atgrasyti Rusiją ir sustiprinti NATO gynybinę poziciją, kuri užtikrina taiką ir saugumą regione. Šiuo metu Pietų Estijoje dislokuotas JAV batalionas, o Tapoje – JAV tankų dalinys“, – teigė ministras.
„JAV administracija patvirtino, kad Baltijos šalys ir Lenkija yra pavyzdinės sąjungininkės, kurios ėmėsi svarbių žingsnių savo saugumui stiprinti ir skiria bent 5 proc. mūsų ekonomikos krašto gynybai“, – sakė H. Pevkuras.
„Be to, Estija suteikia JAV daliniams aukščiausios klasės sąlygas priimti sąjungininkus ir puikias mokymo galimybes, kurios padeda palaikyti aukštą JAV pajėgų kovinę parengtį ir leidžia joms treniruotis kartu su mūsų gynybos pajėgomis vietinėje aplinkoje“ – teigė jis.
„Siekiame toliau stiprinti JAV karinį buvimą mūsų regione ir esame pasirengę papildomai investuoti į reikiamą infrastruktūrą, kad galėtume priimti savo sąjungininkus ir plėsti mokymo galimybes“, – pridūrė gynybos ministras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!