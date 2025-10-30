Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estų ministras: JAV priėmė svarbų sprendimą dėl NATO rytinio flango apsaugos

2025-10-30 10:42 / šaltinis: BNS
2025-10-30 10:42

Jungtinės Valstijos priėmė svarbų sprendimą tęsti savo karių buvimą Estijoje, o tai patvirtina jų nuolatinį įsipareigojimą ginti regioną ir visą NATO rytinį flangą, sako estų gynybos ministras Hanno Pevkuras.

Estijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Valstijos priėmė svarbų sprendimą tęsti savo karių buvimą Estijoje, o tai patvirtina jų nuolatinį įsipareigojimą ginti regioną ir visą NATO rytinį flangą, sako estų gynybos ministras Hanno Pevkuras.

REKLAMA
1

JAV trečiadienį paskelbė, kad atitrauks dalį karių iš NATO rytinio sparno, bet neigė, kad šis žingsnis reiškia amerikiečių pasitraukimą iš Europos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes palankiai vertiname JAV sprendimą išlaikyti savo karių buvimą Estijoje. Tai patvirtina mūsų strateginio bendradarbiavimo svarbą ir nuolatinį JAV įsipareigojimą ginti mūsų regioną ir visą rytinį NATO flangą“, – sakė H. Pevkuras.

REKLAMA
REKLAMA

„Nuolatinis JAV karių buvimas Estijoje ir apskritai NATO rytiniame flange yra labai svarbus siekiant atgrasyti Rusiją ir sustiprinti NATO gynybinę poziciją, kuri užtikrina taiką ir saugumą regione. Šiuo metu Pietų Estijoje dislokuotas JAV batalionas, o Tapoje – JAV tankų dalinys“, – teigė ministras.

REKLAMA

„JAV administracija patvirtino, kad Baltijos šalys ir Lenkija yra pavyzdinės sąjungininkės, kurios ėmėsi svarbių žingsnių savo saugumui stiprinti ir skiria bent 5 proc. mūsų ekonomikos krašto gynybai“, – sakė H. Pevkuras.

„Be to, Estija suteikia JAV daliniams aukščiausios klasės sąlygas priimti sąjungininkus ir puikias mokymo galimybes, kurios padeda palaikyti aukštą JAV pajėgų kovinę parengtį ir leidžia joms treniruotis kartu su mūsų gynybos pajėgomis vietinėje aplinkoje“ – teigė jis.

„Siekiame toliau stiprinti JAV karinį buvimą mūsų regione ir esame pasirengę papildomai investuoti į reikiamą infrastruktūrą, kad galėtume priimti savo sąjungininkus ir plėsti mokymo galimybes“, – pridūrė gynybos ministras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų