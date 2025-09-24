Estijos vyriausybė patvirtino 2026 metų valstybės biudžetą

Biudžeto pajamos siekia maždaug 18,6 mlrd. eurų, o išlaidos – 19,5 mlrd. eurų. Investicijoms numatyta 1,3 mlrd. eurų, pranešė vyriausybės spaudos tarnyba.
Planuojamas valdžios sektoriaus deficitas sudaro 4,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) ir neviršija dėl sparčiai augančių gynybos išlaidų Europos Sąjungos (ES) leidžiamos išimties.
Siekiant stiprinti Estijos gynybos pajėgumus, pagal NATO kriterijus 2026 metais gynybai bus skirta suma, lygi mažiausiai 5 proc. BVP – tai yra 844,5 mln. eurų daugiau nei šiais metais.
Bus didinamos investicijos į oro ir priešraketinę gynybą, dronų pajėgumus, taip pat tolimojo nuotolio ir tiksliųjų smūgių pajėgumus.
Bus įkurta oro gynybos brigada ir nauji koviniai inžinierių batalionai, diegiamos C-RAM sistemos ypač svarbiai infrastruktūrai apsaugoti, plečiami mokymo ir pratybų poligonai.
Be to, bus tęsiama gynybos pramonės parkų plėtra. Vien Pernu apskrities gynybos pramonės parko projektavimui ir parengimui planuojama skirti apie 50 mln. eurų.
Estija taip pat toliau teiks karinę pagalbą Ukrainai, skirdama 0,25 proc. BVP. 2026 metais šiam tikslui numatyta 110,7 mln. eurų, kurių didžioji dalis bus skirta Estijos gynybos pramonės užsakymams.
Iš pradžių planuotas pajamų mokesčio padidinimas į biudžetą nebuvo įtrauktas, tad ir įmonėms, ir gyventojams bus toliau taikomas 22 proc. pajamų mokesčio tarifas. Dėl pajamų neapmokestinamojo minimumo padidinimo mokesčių našta sumažės 1,4 procentinio punkto.
Tačiau bus toliau mažinamos viešojo sektoriaus išlaidos: šiemet jau įsigaliojo išlaidų darbo jėgai ir veiklai sumažinimas 5 proc., 2026 metais jos bus apkarpytos dar 3 proc., o 2027-aisiais – dar 2 procentais.
Ministerijos 2026 metais taip pat papildomai sumažins savo išlaidas darbo jėgai ir veiklai 20 mln. eurų.
Investicijos bus nukreiptos į projektus, kurie palaiko ekonomikos augimą.
2026 metais į keturių eismo juostų greitkelio statybos programą bus investuota iš viso 276,8 mln. eurų. Europinės vėžės projektui „Rail Baltica“ ir geležinkelių transporto plėtrai bus skirta 684,2 mln. eurų, siekiant kad statybos būtų baigtos iki 2030 metų.
Neapmokestinamasis pajamų minimumas bus padidintas iki 700 eurų per mėnesį.
Bendras mokytojų, policijos pareigūnų, gelbėtojų ir kultūros darbuotojų darbo užmokesčio fondas bus padidintas iki 10 procentų. Taip pat planuojama padidinti atlyginimus specialiosios priežiūros sektoriuje ir kalėjimų pareigūnų atlyginimus.
Vidutinė pensija, kaip numatoma, padidės 5,4 proc. – tam valstybės biudžete skirta 210 mln. eurų.
Be 2026 metų valstybės biudžeto, vyriausybė taip pat patvirtino 2026–2029 metų valstybės biudžeto strategiją ir kitus įstatymo projektus, kurie turi būti pateikti parlamentui kartu su biudžetu.
