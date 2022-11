Estija pasiuntė „dovanėlę“ Prigožinui: lauks Hagoje

Anksčiau šią savaitę pranešta, kad J. Prigožino advokatas perdavė EP netikru krauju išteptą kūjį su skandalingai pagarsėjusios samdinių grupės „Wagner“ logotipu.

Taip J. Prigožinas sureagavo EP prabilus apie ketinimą „Wagner“ įtraukti į teroristinių organizacijų sąrašą.

Prigozhin's lawyer handed over to the European Parliament a sledgehammer with the Wagner logo smeared with artificial blood. The video appeared on propaganda Z-channels. Recently, the European Parliament started talking about recognizing Wagner PMC as a terrorist organization. pic.twitter.com/th2W3dx6zH

Atsakydamas į J. Prigožino poelgį, estų ministras paskelbė siunčiantis J. Prigožinui antrankius.

„Kaip matėme, rusų samdinys Prigožinas pasiuntė savo kruviną plaktuką į EP. Norėčiau, kad jis taip pat priimtų mūsų mažą dovanėlę, kuri jo laukia Hagoje“, – „Twitter“ rašo U. Reinsalu.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO