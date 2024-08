ES Taryba patvirtino naujas sankcijas Baltarusijai

Sankcijos pritaikytos dviem Vidaus reikalų ministerijos kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija valdybos (GUBOPiK) vadovo pavaduotojams.

GUBOPiK yra viena iš pagrindinių įstaigų, atsakingų už politinį persekiojimą Baltarusijoje, įskaitant savavališką ir neteisėtą aktyvistų ir ir pilietinės visuomenės narių sulaikymą ir netinkamą elgesį su jais, įskaitant kankinimą.

Be to, apribojimai bus taikomi teismų sistemos pareigūnams, įskaitant prokurorus ir teisėjus, paskelbusius politiškai motyvuotų nuosprendžių Baltarusijos piliečiams, kurie protestavo prieš nesąžiningus 2020 metų prezidento rinkimus arba tiesiog kritikavo autoritarinio šalies lyderio Aliaksandro Lukašenkos režimą.

Sankcijos taip pat bus nukreiptos į įvairias pataisos įstaigas – kalėjimus ir ikiteisminio sulaikymo centrus – ir jų vadovus.

REKLAMA

REKLAMA

Į sąrašą įtraukti 28 nauji subjektai, kuriems A. Lukašenkos režimas buvo naudingas, įskaitant Baltarusijos naujienų agentūros BelTA generalinę direktorę Iriną Akulovič, STV kanalo televizijos laidos „Senatas“ vedėją ir Baltarusijos Nacionalinio Susirinkimo Jaunimo reikalų tarybos pirmininką Mikitą Rachylouskį bei buvusį A. Lukašenkos spaudos tarnybos vadovą ir ilgametį BelTA generalinį direktorių Dmitrijų Žuką.

REKLAMA

„Šie režimo propagandistai noriai teikė Baltarusijos visuomenei melagingą informaciją apie valstybės institucijų vykdomas represijas, skleidė Baltarusijos ir Rusijos pareigūnų parengtą dezinformaciją ir skatino neapykantą demokratinei opozicijai bei pilietinei visuomenei“, – sakoma pranešime.

ES sankcijos Baltarusijai dabar taikomos iš viso 261 asmeniui ir 37 subjektams.

Šiems asmenims taikomas turto įšaldymas, o ES piliečiams ir bendrovėms draudžiama pervesti jiems lėšas.

Be to, fiziniams asmenims taikomas draudimas keliauti, todėl jie negali atvykti į ES teritoriją ar vykti per ją tranzitu.

Sankcijos patvirtintos prieš ketvirtąsias suklastotais laikomų Baltarusijos prezidento rinkimų metines.