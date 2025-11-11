 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Emmanuelis Macronas Paryžiuje priims palestiniečių prezidentą

2025-11-11 12:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:19

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį Paryžiuje susitiks su palestiniečių lyderiu Mahmudu Abbasu ir aptars paliaubų Gazos Ruože įgyvendinimą, pranešė Eliziejaus rūmai.

Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas antradienį Paryžiuje susitiks su palestiniečių lyderiu Mahmudu Abbasu ir aptars paliaubų Gazos Ruože įgyvendinimą, pranešė Eliziejaus rūmai.

REKLAMA
1

Susitikimas vyks praėjus mėnesiui po to, kai buvo sudarytos trapios paliaubos tarp „Hamas“ ir žydų valstybės po dvejų metų karo Gazos Ruože, kilusio po islamistų grupuotės išpuolio Pietų Izraelyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Abbasas yra ilgametis Palestiniečių autonomijos (PA), kuri ribotai kontroliuoja dalį okupuoto Vakarų Kranto, vadovas. Jo vadovaujamas „Fatah“ judėjimas yra „Hamas“, kuris 2007-aisiais perėmė Gazos Ruožo kontrolę, varžovas. 

REKLAMA
REKLAMA

Prancūzijos prezidentūros išplatintame pranešime teigiama, kad abu lyderiai „aptars tolesnius taikos plano žingsnius, ypač saugumo, valdymo ir atstatymo srityse“.

REKLAMA

Tačiau spalio 10 dieną pasiektos paliaubos, kurioms tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, jau buvo pažeistos Izraelio atakomis Gazos Ruože ir „Hamas“ išpuoliais prieš izraeliečių karius.

Praėjusią savaitę D. Trumpas pareiškė, kad tikisi, jog Tarptautinės stabilizacijos pajėgos, kurioms pavesta stebėti paliaubas, „labai greitai“ pasirodys palestiniečių anklave. 

REKLAMA
REKLAMA

Šis Prancūzijos ir palestiniečių lyderių susitikimas taip pat įvyks po to, kai rugsėjį E. Macronas Jungtinių Tautų (JT) viršūnių susitikime pripažino Palestinos valstybingumą. PA šį žingsnį pavadino istoriniu ir drąsiu. 

Manoma, kad derybų metu šie lyderiai aptars būtinybę išlaikyti humanitarinės pagalbos tiekimą Gazos Ruožui ir pokyčių poreikį palestiniečių savivaldoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prancūzijos prezidentūra pridūrė, kad valdymo organo reforma yra būtina „demokratinei ir suvereniai Palestinos valstybei, taikiai ir saugiai gyvenančiai šalia Izraelio“.

Per 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ ataką Izraelyje žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai.

Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 69 tūkst. žmonių, rodo teritorijos Sveikatos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.

Nepaisant paliaubų, aukų skaičius didėja, nes po griuvėsiais randama vis daugiau kūnų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų