Emmanuelis Macronas Paryžiuje priims palestiniečių prezidentą

Susitikimas vyks praėjus mėnesiui po to, kai buvo sudarytos trapios paliaubos tarp „Hamas“ ir žydų valstybės po dvejų metų karo Gazos Ruože, kilusio po islamistų grupuotės išpuolio Pietų Izraelyje.
M. Abbasas yra ilgametis Palestiniečių autonomijos (PA), kuri ribotai kontroliuoja dalį okupuoto Vakarų Kranto, vadovas. Jo vadovaujamas „Fatah“ judėjimas yra „Hamas“, kuris 2007-aisiais perėmė Gazos Ruožo kontrolę, varžovas.
Prancūzijos prezidentūros išplatintame pranešime teigiama, kad abu lyderiai „aptars tolesnius taikos plano žingsnius, ypač saugumo, valdymo ir atstatymo srityse“.
Tačiau spalio 10 dieną pasiektos paliaubos, kurioms tarpininkavo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, jau buvo pažeistos Izraelio atakomis Gazos Ruože ir „Hamas“ išpuoliais prieš izraeliečių karius.
Praėjusią savaitę D. Trumpas pareiškė, kad tikisi, jog Tarptautinės stabilizacijos pajėgos, kurioms pavesta stebėti paliaubas, „labai greitai“ pasirodys palestiniečių anklave.
Šis Prancūzijos ir palestiniečių lyderių susitikimas taip pat įvyks po to, kai rugsėjį E. Macronas Jungtinių Tautų (JT) viršūnių susitikime pripažino Palestinos valstybingumą. PA šį žingsnį pavadino istoriniu ir drąsiu.
Manoma, kad derybų metu šie lyderiai aptars būtinybę išlaikyti humanitarinės pagalbos tiekimą Gazos Ruožui ir pokyčių poreikį palestiniečių savivaldoje.
Prancūzijos prezidentūra pridūrė, kad valdymo organo reforma yra būtina „demokratinei ir suvereniai Palestinos valstybei, taikiai ir saugiai gyvenančiai šalia Izraelio“.
Per 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ ataką Izraelyje žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai.
Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 69 tūkst. žmonių, rodo teritorijos Sveikatos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.
Nepaisant paliaubų, aukų skaičius didėja, nes po griuvėsiais randama vis daugiau kūnų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!