Ekspertai atskleidė tikrąją nepagrįstų Lukašenkos gąsdinimų prasmę

Svarbiausi įvykiai:

07:41 | Suomijos premjerė: karas Ukrainoje rodo, kad Europa „nepakankamai stipri“

Suomijos premjerė Sanna Marin penktadienį pateikė „žiauriai sąžiningą“ Europos pajėgumų Rusijai pradėjus karą Ukrainoje įvertinimą: ji „nepakankamai stipri“, kad viena atsilaikytų prieš Maskvą.

Lankydamasi Australijoje būsimos NATO narės lyderė sakė, kad Vladimiro Putino invazija į kaimyninę Ukrainą parodė ir Europos silpnąsias vietas, ir strategines klaidas bendraujant su Rusija.

„Privalau būti labai sąžininga, žiauriai sąžininga... Europa šiuo metu nepakankamai stipri. Be Jungtinių Valstijų būtume bėdoje“, – sakė S. Marin strateginių studijų centre „Lowy Institute“ Sidnėjuje.

Ji tvirtino, kad Ukrainai privalu suteikti „visa, ko reikia“ karui laimėti, ir pridūrė, kad Jungtinės Valstijos vaidina svarbiausią vaidmenį tiekiant Kyjivui ginklus, lėšas ir humanitarinę pagalbą.

„Turime... taip pat stiprinti šiuos pajėgumus kalbant apie Europos gynybą, Europos gynybos pramonę, užtikrinti, kad galėtume dorotis įvairiose situacijose“, – sakė ji.

Suomija prieš 105 metus pasiekė nepriklausomybę nuo Rusijos ir padarė didelių nuostolių įsiveržusiai sovietų kariuomenei, nors suomių pajėgos buvo daug mažesnės.

37 metų premjerė pasmerkė Europos Sąjungos politiką, kai būdavo akcentuojama bendravimo su V. Putinu svarba, ir sakė, kad Bendrijai vertėjo klausytis šalių narių, kažkada priklausiusių sovietiniam blokui.

2004 metais įstojusios į ES tokios šalys kaip Estija ir Lenkija ragino kitas Bendrijos nares užimti griežtesnę poziciją V. Putino atžvilgiu, tačiau Prancūzija, Vokietija, Italija ir Graikija buvo glaudesnių ekonominių ryšių su Maskva šalininkės.

„Mums reikėjo daug greičiau paklausyti savo draugų“ Baltijos šalyse ir Lenkijoje, sakė S. Marin.

„Ilgą laiką Europa Rusijos atžvilgiu kūrė strategiją stiprinti mūsų ekonominius ryšius, pirkti iš Rusijos energiją... Manėme, kad tai užkirs kelią karui“, – kalbėjo Suomijos premjerė.

Pasak jos, šis metodas „pasirodė esąs visiškai klaidingas“.

„Jiems nerūpi ekonominiai ryšiai, jiems nerūpi sankcijos. Jiems nerūpi jokie iš šių dalykų“, – pridūrė ji.

07:23 | Ekspertai atskleidė tikrąją nepagrįstų Lukašenkos gąsdinimų prasmę

JAV karo tyrimų instituto (ISW) ekspertai paaiškino, kad A. Lukašenka ir jo aplinka nuolat skleidžia dezinformaciją apie tariamą NATO šalių grėsmę tam, kad galėtų laikyti kariuomenę „prie savęs“.

„Aleksandras Lukašenka teikia pareiškimus apie NATO grėsmę, kad tokiu būdu pabrėžtų būtinybę gintis ir išvengti įtraukimo į karą Ukrainoje“, – aiškinama ekspertų ataskaitoje.

ISW, remiantis surinktais duomenimis, pažymima, kad A. Lukašenka vakarykščiame susitikime su karine šalies vadovybe akcentavo tariamą NATO pasirengimą pulti Baltarusiją. Jis apkaltino Ukrainą ir NATO „išauginus provokacijų Baltarusijos-Ukrainos pasienyje skaičių“ ir pareiškė, kad Ukraina bando įtraukti NATO pajėgas į karą.

Maža to, jis pareiškė, kad NATO didina pajėgas ir stiprina karinį pasirengimą kaimyninėse Baltarusijai šalyse.

Tuo metu Baltarusijos gynybos ministras Viktoras Chreninas pareiškė, kad tiesioginio pasiruošimo karui Baltarusijoje nėra, šalys tariamai ruošiasi tik ginti savo teritoriją.

07:15 | Ukraina apribos su Maskva susijusias religines grupes – V. Zelenskis

Ukraina įves apribojimų šalies religinėms organizacijoms, palaikančioms ryšius su Rusija, ketvirtadienį savo vakaro kreipimesi sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Nacionalinė saugumo ir gynybos taryba nurodė vyriausybei pasiūlyti [parlamentui] įstatymo projektą dėl religinių organizacijų, palaikančių ryšius su įtakos centrais Rusijoje, veiklos Ukrainoje uždraudimo“, – sakė V. Zelenskis.

„Nacionalinio saugumo pareigūnai turėtų stiprinti priemones Rusijos specialiųjų tarybų ardomajai veiklai Ukrainos religinėje erdvėje išaiškinti ir neutralizuoti“, – pabrėžė ukrainiečių prezidentas.

Ukraina dvasinėje plotmėje Rusijos buvo vadovaujama bent nuo XVII amžiaus, tačiau Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios dalis 2019 metais nutraukė santykius su Maskva dėl Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos ir paramos separatistams Donbase.

Gegužės mėnesį Maskvos remta Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios atšaka dėl karo taip pat nutraukė ryšius su Rusija, žengdama istorinį pasipriešinimo jos dvasiniam autoritetui žingsnį.

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Kirilas spalio mėnesį sulaukė žiniasklaidos dėmesio dėl pareiškimo, kad prezidento Vladimiro Putino valdymas Rusijoje yra Dievo valia. Tai jis sakė sveikindamas rusų lyderį 70-ojo gimtadienio proga.

07:00 | Nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo iki 13 000 ukrainiečių karių – M. Podoliakas

Nuo Rusijos invazijos pradžios žuvo iki 13 tūkst. ukrainiečių karių, sakė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychaila Podoliakas.

„Turime oficialius skaičius iš Generalinio štabo... Jų diapazonas – nuo 10 tūkst. iki 13 tūkst. žuvusiųjų“, – ketvirtadienį Ukrainos televizijai „24 Kanal“ sakė M. Podoliakas.

Jis pridūrė, kad V. Zelenskis oficialius skaičius paskelbs, „kai ateis tinkamas momentas“.

Rusijos pajėgos į Ukrainą įsiveržė vasario 24 dieną. Birželį, kai rusai stengėsi užimti visą rytinį Luhansko regioną, V. Zelenskis sakė, kad Ukraina per kovos veiksmus netenka „60–100 karių per dieną“, o dar „maždaug 500 žmonių“ per dieną sužeidžiami.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu rugsėjį sakė, kad iki to momento žuvo 5 937 rusų kariai.

Įtariama, kad abi šalys skelbia sumažintus savo nuostolių skaičius, kad nepakenktų savo karių kovinei dvasiai.

JAV Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkas generolas Markas Milley (Markas Milis) praėjusį mėnesį sakė, kad Ukrainoje žuvo ar buvo sužeista daugiau kaip 100 tūkst. rusų karių ir kad Kyjivo pajėgos tikriausiai patyrė panašių nuostolių.

Šie duomenys, kurių neįmanoma nepriklausomai patvirtinti, kol kas yra tiksliausi JAV vyriausybės nurodyti skaičiai.

Per karą Ukrainoje taip pat žuvo tūkstančiai civilių ukrainiečių.