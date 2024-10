Egipto prezidentas pristatė dviejų dienų paliaubų Gazos Ruože planą

Anot jo, šios paliaubos Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ kare galėtų sudaryti sąlygas „visiškam ugnies nutraukimui“.

A. F. al Sisi, kurio vyriausybė dalyvavo tarpininkavimo pastangose siekiant užbaigti karą Gazos Ruože, pasiūlė „dviejų dienų paliaubas“, per kurias „keturi įkaitai būtų iškeisti į kai kuriuos Izraelio kalėjimuose esančius kalinius“, o po to per 10 dienų vyktų tolesnės derybos, kuriomis būtų siekiama užtikrinti „visišką ugnies nutraukimą ir pagalbos patekimą“ į Gazos Ruožą, sakė prezidentas spaudos konferencijoje Kaire kartu su Alžyro kolega.

Karas Gazos Ruože kilo „Hamas“ 2023 metų spalio 7-ąją surengus beprecedentę ataką Izraelio teritorijoje, kai, Izraelio oficialiais duomenimis, žuvo 1 206 žmonės, daugiausia civiliai.

„Hamas“ kovotojai 2023-iųjų spalio 7-ąją pagrobė pustrečio šimto įkaitų, iš kurių apie šimtas, Izraelio teigimu, tebėra Gazos Ruože, įskaitant kelias dešimtis Izraelio kariuomenės žuvusiais laikomų įkaitų.

Per Izraelio atsakomąjį puolimą Gazos Ruože žuvo beveik 43 tūkst. žmonių, taip pat daugiausia civiliai, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.