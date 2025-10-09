Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Egipto prezidentas: Donaldas Trumpas nusipelnė Nobelio taikos premijos

2025-10-09 19:32 / šaltinis: BNS
2025-10-09 19:32

Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi, kalbėdamas telefonu su Baltųjų rūmų šeimininku Donaldu Trumpu, pareiškė, kad šis nusipelnė gauti Nobelio taikos premiją už planą, kuriuo siekiama užbaigti karą Gazos Ruože.

Donaldas Trumpas (AP Photo nuotr.)

0

Apie tai jis prakalbo po to, kai ketvirtadienį D. Trumpas pranešė, jog netiesioginių derybų metu Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl paliaubų Gazos Ruože ir likusių įkaitų paleidimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anksčiau ketvirtadienį panašų pareiškimą dėl Nobelio taikos premijos išsakė ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu.

Egipto prezidentas taip pat pakvietė D. Trumpą dalyvauti šalyje vyksiančioje šventėje, skirtoje paminėti susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.

Prezidento biuro išplatintame pranešime teigiama, kad pokalbio metu A. F. al Sisi pabrėžė judėjimo į priekį svarbą įgyvendinant ugnies nutraukimo susitarimą Gazos Ruože visuose jo etapuose.

Praėjusią savaitę JAV prezidentas pareiškė, kad jei jis nelaimėtų Nobelio taikos premijos, tai būtų įžeidimas Jungtinėms Valstijoms, tačiau ekspertai Osle, kur sprendžiama dėl premijos, teigė, kad dėl savo „Pirmiausia – Amerika“ politikos ir skaldančio stiliaus jis neturi praktiškai jokių šansų.

Yra žinoma, kad šiais metais buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos. Tokie sąrašai 50 metų laikomi paslaptyje.

Kandidatus gali siūlyti dešimtys tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius.

Norvegijos Nobelio komitetas Osle šių metų taikos premijos nugalėtoją paskelbs penktadienį 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku.

