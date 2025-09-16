Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Egiptas pirmą kartą po kelių dešimtmečių vėl pavadino Izraelį „priešu“

2025-09-16 17:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 17:05

Egiptas pirmą kartą po kelių dešimtmečių vėl viešai Izraelį pavadino „priešu“. Tai padarė Egipto prezidentas Abdelas Fattahas al Sisi, vietos televizijai patvirtino valstybės informacijos tarnybos SIS pirmininkas Diaa Rashwanas.

Egipto vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Savo kalboje arabų ir islamo šalių viršūnių susitikime Katare A. F. Al Sisi pirmadienį pabrėžė: „Priešas (turimas omenyje Izraelis) turi suprasti, kad regiono šalys yra vieningos dėl pozicijos Izraelio atžvilgiu, o ne susiskaldžiusios“. Susitikime vėl buvo griežtai pasmerkti Izraelio veiksmai Gazos Ruože.

Tai buvo pirmas kartas nuo 1977 m., kai Egipto vadovas Izraelį pavadino „priešu“, sakė D. Rashwanas. Tais metais tuometinis prezidentas Anwaras al Sadatas paskelbė apie istorinį savo vizitą Jeruzalėje. Po dvejų metų Egiptas tapo pirmąja arabų šalimi, sudariusia taikos sutartį su Izraeliu.

60 arabų ir islamo šalių atstovai pirmadienį Katare aptarė padėtį regione. Susitikimas surengtas po Izraelio atakos prieš „Hamas“ lyderius Kataro sostinėje Dohoje praėjusią savaitę.

Egiptas ir Kataras kartu su JAV tarpininkauja konflikte tarp Izraelio ir „Hamas“. Tačiau derybos dėl paliaubų ir Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimo jau kelis mėnesius nejuda į priekį.

