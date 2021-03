Duomenų vagystės griauna likimus: paviešinta neištikimybė žmonai privertė gyventi nuolatinėje baimėje

Dažnai paviešinamos vartotojų duomenų bazės baigiasi reputaciniu smūgiu nepakankamai apie saugumą galvojusioms bendrovėms, finansiniais nuostoliais ir lengvu vartotojų išgąsčiu. Tačiau „Ashley Madison“ nėra eilinis tinklapis, valdantis jautrią vartotojų informaciją. Iki įsilaužimo jame daugiau nei dešimtmetį žmonės galėjo lengvai susirasti sau porą neištikimybei.

2015-ųjų liepą programišių grupuotė „The Impact Team“ pavogė visą „Ashley Madison“, kurių reklaminis šūkis yra „Gyvenimas yra trumpas. Užmegzkite romaną“, duomenų bazę, kurioje buvo ne tik 37 mln. vartotojų el. pašto adresai, bet ir namų adresas, seksualinės fantazijos ar kreditinės kortelės informacija. Tų pačių metų rugpjūtį buvo paviešinta visa duomenų bazė, kartu ir su tų vartotojų duomenimis, kurie tariamai galėjo „išsipirkti ištrynimą“ už 19 dolerių ir tais, kurie į pažinčių portalą buvo užregistruoti prieš savo valią – kaip bendradarbių pokšto pasekmė ar netyčia suvedus neteisingą el. pašto adresą.

Neištikimybių pažinčių portalo vėliau laukė pokyčių vadovybėje virtinė, bandyta net keisti įvaizdį ir pagrindinį šūkį, tačiau netrukus lankytojai grįžo. Tačiau šioje „milijonų“ vartotojų istorijoje dužo ir daugelio portalo lankytojų likimai, apie vieną kurių papasakojo technologijos temomis rašantis „ZDNet“.

Iškart prisistatė šantažuotojai

Tomu pavadintas asmuo pats susisiekė su redakcija ir papasakojo apie savo gyvenimą po „Ashley Madison“ vartotojų duomenų bazės paviešinimo.

Vyras netrukus po duomenų bazės pagrobimo iš nepažįstamų asmenų gavo el. laišką, kuriame buvo rašoma: „Esu tikras, kad girdėjai apie mūsų darbą viename konkrečiame internetiniame pažinčių portale. Šiuo metu mes rengiame laišką, kurį išsiųsime: (nurodytas šeimos namų adresas). Jame bus detaliai išdėstyta visa tavo veikla „Ashley Madison“, įskaitant tavo profilio informaciją, tavo prisijungimų istoriją ir tavo kreditinės kortelės pavedimų informaciją“.

Nusikaltėliai pareikalavo iš Tomo pervesti 2 bitkoinus (tuomet jų bendra vertė siekė apie 500 dolerių) į nurodytą adresą tam, kad laiškas nebūtų išsiųstas.

Jam buvo žadama, kad pervedus pinigus, jo paskyros informacija bus ištrinta ir nebus prieinama „viešuose šaltiniuose“. Kitu atveju per kelias artimiausias savaites ji būtų paviešinta kartu su kitais duomenimis.

Paklaustas, ar pabandė „išpirkti“ savo informaciją Tomas pareiškė, kad tai nebuvo juoda/balta pasirinkimas. „Taip, aš buvau sunerimęs dėl galimo šantažo iškart, kai tik sužinojau apie pavogtą duomenų bazę. Ne, kai perskaičiau patį laišką ir supratau, kad tai tėra bandymas išsiaiškinti, kas iš tiesų nerimauja būti pričiuptas. Jeigu tik sumoki, iškart duodi žinią šantažuotojui, kad iš tiesų turi ką prarasti!“

Tačiau jis pripažino, kad stebės savo namų paštą daug dažniau. „Aš vis dar galvoju apie tai ir ką daryti, jeigu laiškas ateis“, – pripažino jis.

Tomas tvirtino, kad „tėra paprastas vyrukas, kuris visame tame buvo prigautas“.

Šeimoje – sugriuvęs intymus gyvenimas

Vyras pradėjo naudotis „Ashley Madison“ paslaugomis 2009-aisiais (likus 6 metams iki duomenų nutekinimo). Jo paties teigimu, „tiesiog netyčia atsidūriau benaršydamas internete“. Vedęs savo išrinktąją būdamas gerokai virš trisdešimties jis kartu su ja bandė susilaukti vaikų – tačiau nesėkmingai.

Pasak vyro, atlikus vaisingumo testus, jo žmona sužinojo, kad turi kelias diagnozes, kurios reiškė tik vieną – visiškas gimdos šalinimas.

Kilo sveikatos būklės komplikacijos, tuo pat metu teko persikelti į kitą miestą dėl darbo, o ankstyva žmonos menopauzė visiškai sunaikino jos potraukį seksui. Pora išgyveno nuolatinį stresą.

Bet koks bandymas intymiai suartėti buvo atstumiamas. Anot Tomo, jis suprato, kad žmona su juo mylisi tik tuomet, kai jis „demonstruodavo savo nuotaiką“ ir „tūždavo, kad nuo paskutinio karto buvo praėję mėnesiai“.

„Ar jums kada nors teko patirti intymų artumą, kai jūs tiesiog žinojote, kad kitas asmuo iš tiesų nenori su jumis būti, o tiesiog daro tai, nes jūs to norite? – retoriškai klausė Tomas. – Labai sudėtinga paaiškinti, kaip aš jaučiausi; Aš manau, kad kiekvienas turi jaustis „norimas“ ar jausti, kad kažkas nori su juo intymiai suartėti“.

Pasak Tomo, jis iš tiesų myli savo žmoną, tačiau tuo pat metu jis jaučia potraukį seksui – stresas dėl faktiškai beseksio gyvenimo per kelerius metus privertė jį jaustis labai suirzusiu. Kildavo nuolatiniai barniai dėl smulkiausių dalykų, prisidėjo ir stresas darbe, o Tomas vis dažniau pradėjo galvoti ar ši santuoka išvis gali tęstis.

Pasak Tomo, jis metus užtruko „Ashley Madison“ ieškodamas ilgalaikių santykių, kuriuose galėtų turėti nuolatinių ir saugių seksualinių santykių. Vyras tvirtina, kad jam sekėsi surasti tinkamų moterų, o namuose situacija tik gerėjo – jis nebejauti seksualinio alkio, o žmona nejautė nuolatinio spaudimo intymumui.

Tomui su žmona pavyko pasiekti kompromisų, jie pradėjo lankytis šeimos terapiją, kad išgelbėtų savo santykius.

Pasekmė – gyvenimas nuolatiniame strese

Tačiau tuomet „Ashley Madison“ buvo „nulaužtas“. Kai tik pasirodė informacija apie duomenų nutekinimą, Tomas, kaip jis pats teigė, „buvo labai nervingas“. Mat viena iš moterų, su kuriomis jis bendravo, nenorėjo tenkintis tik fiziniu ryšiu ir tikėjosi iš Tomo daugiau. Jis nutraukė bendravimą, tačiau baiminosi, kad ši moteris gali nustatyti jo tapatybę ir galimai atskleisti jų santykius.

Tomas tvirtino, kad pyksta ant duomenų viešintojų, kurie deklaravo norą nutraukti „Ashley Madison“ veiklą. „Impact Team“ gali teisinti savo veiksmus tvirtindami, kad uždaryti „Ashley Madison“ yra moraliai teisinga dėl jų verslo praktikos… ir aš tam tikra prasme su jais sutinku, tačiau tuo pat metu jie žinojo, kad tai paveiks vartotojus“, – aiškino jis.

„Kas suteikė jiems teisę teisti kitų veiksmus? Kas suteikė jiems teisę atskleisti mano asmeninę informaciją, kad kažkas kitas galėtų pabandyti pasipelnyti iš šios informacijos?“ – piktinosi vyras.

Tomas tvirtino, kad iškart anuliavo savo kreditinę kortelę, kai tik sužinojo apie duomenų nutekinimą ir ištrynė „Ashley Madison“ paskyrą. Tačiau pripažino, kad išgyvena milžinišką stresą, o jo ankstesnė įtampa namuose grįžo visu pajėgumu – jis dabar gyvena su nuolatine baime, kad sutuoktinė sužinos apie neištikimybę.

Pyktis ant „moralinio kompaso“

Tomas piktinosi ir tais, kurie tvirtino, kad neištikimybių pažinčių portalo duomenų bazės paviešinimas yra „išsipildžiusi karma“. „Kalbat apie tuos žmones ir jaučiate, kad jie to nusipelnė? Tai reiškia, kad teisiate tuos asmenis ir jų veiksmus, nuteisiate juos savo galvoje ir tuomet džiaugiatės, kad jiems kažkas negero nutiko? Paskaito žmonės internete ir staiga jie mano, kad viską žino: to asmens visą istoriją, to asmens mintis ir jausmus geriau negu jie visą gyvenimą. Na, pakalbėkime apie aroganciją“, – aiškino jis.

„Mes neužduodame klausimų, kurie išsiaiškintų „kodėl“, mes tiesiog sėdime kėdėse, žiūrime į ekranus, teisiame ir darome išvadas, tuomet patogiai pateisiname savo mintis su „tai buvo karma“, – „ZDNet“ cituojamas Tomas.

Paklaustas, ar žinodamas tai, ką žino dabar, kažką būtų keitęs savo praeities veiksmuose, Tomas tvirtino, kad „būtų pataręs tik atsargiau žiūrėti į tai, ką viešini internete“. Jo teigimu, vienintelis asmuo, kuris turėjo gyventi su jo sprendimais ir veiksmais buvo jis pats ir asmuo, su kuriuo jis turėjo ryšį.

„Aš esu suaugęs žmogus, kaip ir kitas asmuo… mes abu žinojome, ką darome ir kodėl. <…> Niekas daugiau nebuvo paveiktas šių veiksmų, kol kažkas visiškai nepažįstamas nenusprendė pabūti visiems moraliniu kompasu“, – aiškino jis.

Tomas pripažino, kad nieko nesakė apie savo neištikimybę. Jis dar nenusprendė, gyventi jam su „skeletais spintoje“ ar viską papasakoti; bet kokiu atveju, jam reikės gyventi su vienu ar kitu sprendimu.