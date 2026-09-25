Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimas: „Padarėme milžinišką pažangą“

„Manau, kad padarėme milžinišką pažangą, padarėme didelę pažangą, kuri yra labai teigiama abiem šalims“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, su žmona Melania (Melanija) Baltuosiuose Rūmuose surengęs arbatos priėmimą Kinijos prezidentui ir jo žmonai Peng Liyuan.
Tuo metu Xi Jinpingas užsiminė apie galimybę šiemet dar du kartus susitikti su JAV prezidentu.
„Žvelgiant į likusią šių metų dalį, turėsime dar dvi progas susitikti – pirmiausia APEC susitikime Kinijoje, o po to G20 (Didžiojo dvidešimtuko) aukščiausiojo lygio susitikime Jungtinėse Valstijose“, – pareiškė per vertėją kalbėjęs Kinijos prezidentas, gerdamas arbatą su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose.
„Nuoširdžiai kviečiu jus, pone prezidente, ir pirmąją ponią apsilankyti Kinijoje“, – pažymėjo jis.
Xi Jinpingas lankosi Vašingtone su trijų dienų valstybiniu vizitu. Kinijos duomenimis, susitikimuose, be kita ko, aptarti pasauliniai konfliktai, pavyzdžiui, padėtis Artimuosiuose Rytuose ir karas Ukrainoje. Tikėtina, kad darbotvarkėje buvo ir dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų prekybos ginčas. D. Trumpas gegužės viduryje lankėsi pas Xi Jinpingą Pekine. Xi Jinpingas dar penktadienį ketina išvykti iš JAV.
Kinija APEC viršūnių susitikimą rengs pietiniame šalies technologijų centre Šendžene. Šiais metais G20 pirmininkaujančios JAV gruodį surengs šios grupės viršūnių susitikimą Majamyje, Floridos valstijoje. APEC šalių valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas numatytas lapkričio viduryje.
Jau praėjusiais metais D. Trumpas pasinaudojo APEC viršūnių susitikimu Pietų Korėjoje, kad susitiktų su Xi Jinpingu. Tačiau abu lyderiai kalbėjosi ne viršūnių susitikimo vietoje Kjongdžu, o netoliese esančiame Busano didmiestyje. Ten abi šalys, be kita ko, susitarė dėl paliaubų vykstančiame prekybos ginče, todėl šis susitarimas neretai vadinamas Busano susitarimu.
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