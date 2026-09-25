Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Donaldo Trumpo kalba sukėlė diskusijas dėl jo sveikatos: užkliuvo keistas pasakojimas

2026-09-25 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 17:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasisakymas Baltųjų rūmų Rožių sode sukėlė diskusijas socialiniuose tinkluose. Kai kuriems internautams užkliuvo tai, kad šalies vadovas dar kartą papasakojo jau anksčiau ne sykį viešai minėtą istoriją apie elektrinius laivus, ryklius ir elektros smūgį.

Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)
GALERIJA (18)

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasisakymas Baltųjų rūmų Rožių sode sukėlė diskusijas socialiniuose tinkluose. Kai kuriems internautams užkliuvo tai, kad šalies vadovas dar kartą papasakojo jau anksčiau ne sykį viešai minėtą istoriją apie elektrinius laivus, ryklius ir elektros smūgį.

REKLAMA
3

Ketvirtadienį, rugsėjo 17-ąją, Baltųjų rūmų Rožių sode vykusios vakarienės metu D. Trumpas kalbėjo apie pasirašytus vykdomuosius įsakus, susijusius su medžiokle, žvejyba ir galimybėmis naudotis federalinėmis žemėmis, rašė Express.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Kalbėdamas apie laivybą JAV prezidentas nukrypo prie elektrinių laivų temos ir prisiminė istoriją, kurią yra pasakojęs ir ankstesniuose viešuose pasisakymuose.

REKLAMA
REKLAMA

„Jeigu būčiau elektriniame laive ir matyčiau, kad skęstu, o į vidų plūsta vanduo, žinočiau, kad mane nutrenks elektra. Tačiau už penkių jardų būtų rykliai. Ką rinkčiausi – elektros smūgį ar plaukimą su rykliais? Žinote, koks buvo mano atsakymas? Rinkčiausi elektros smūgį“, – kalbėjo D. Trumpas.

REKLAMA

Prezidentas pridūrė, kad esą panaikino reikalavimus, susijusius su elektriniais laivais, ir pabrėžė, jog žmonės turėtų galėti rinktis norimą transporto priemonę.

Internautai ėmė spėlioti apie sveikatą

Šis D. Trumpo pasakojimas sulaukė reakcijų socialiniuose tinkluose. Dalis komentatorių kėlė klausimus dėl 80-mečio prezidento kognityvinės sveikatos, o kai kurie jo kalbėjimą lygino su demencija sergančių artimųjų elgesiu. Tokie komentarai yra internautų nuomonė ir nėra medicininė diagnozė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ta pati istorija, tik kita diena. Viskas tiesiog kartojasi“, – rašė vienas komentatorius.

„Jis šią istoriją pasakoja jau daugybę metų. Skamba kaip mano dėdė, sergantis pažengusia demencija“, – teigė kitas.

Dar vienas internautas klausė: „Kodėl jis taip dažnai kalba apie šį scenarijų? Ar tam yra kokia nors prasmė, ar jis tiesiog nukrypsta nuo temos?“

REKLAMA

D. Trumpo sveikata viešojoje erdvėje aptarinėjama jau kurį laiką. Dėmesio yra sulaukusios ant jo rankų pastebėtos mėlynės bei kojų tinimas.

Vis dėlto viešai paskelbti prezidento medicininio patikrinimo duomenys nepagrindžia socialiniuose tinkluose reiškiamų teiginių apie demenciją.

Gydytojas pasisakė apie Trumpo būklę

Gegužę Baltieji rūmai paskelbė prezidento gydytojo, JAV karinio jūrų laivyno kapitono Seano Barbabellos, išvadą po D. Trumpo sveikatos patikrinimo.

REKLAMA

Joje teigiama, kad prezidentas yra „puikios sveikatos“ ir pasižymi gera širdies, plaučių, neurologine bei bendra fizine būkle.

Gydytojo teigimu, D. Trumpo kognityviniai ir fiziniai gebėjimai yra puikūs, o pats prezidentas yra visiškai pajėgus vykdyti JAV prezidento ir vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado pareigas.

Atlikus išsamų neurologinį patikrinimą taip pat nenustatyta reikšmingų sutrikimų. Baltųjų rūmų paskelbtais duomenimis, D. Trumpas surinko 30 balų iš 30 Monrealio kognityvinių funkcijų vertinimo teste, kuris naudojamas galimiems pažintinių funkcijų sutrikimams nustatyti.

Medikai taip pat anksčiau aiškino, kad ant prezidento rankų matomos mėlynės gali būti susijusios su dažnu rankų spaudimu ir aspirino vartojimu širdies bei kraujagyslių ligų profilaktikai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų