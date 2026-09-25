Donaldo Trumpo kalba sukėlė diskusijas dėl jo sveikatos: užkliuvo keistas pasakojimas

Ketvirtadienį, rugsėjo 17-ąją, Baltųjų rūmų Rožių sode vykusios vakarienės metu D. Trumpas kalbėjo apie pasirašytus vykdomuosius įsakus, susijusius su medžiokle, žvejyba ir galimybėmis naudotis federalinėmis žemėmis, rašė Express.
Kalbėdamas apie laivybą JAV prezidentas nukrypo prie elektrinių laivų temos ir prisiminė istoriją, kurią yra pasakojęs ir ankstesniuose viešuose pasisakymuose.
„Jeigu būčiau elektriniame laive ir matyčiau, kad skęstu, o į vidų plūsta vanduo, žinočiau, kad mane nutrenks elektra. Tačiau už penkių jardų būtų rykliai. Ką rinkčiausi – elektros smūgį ar plaukimą su rykliais? Žinote, koks buvo mano atsakymas? Rinkčiausi elektros smūgį“, – kalbėjo D. Trumpas.
Prezidentas pridūrė, kad esą panaikino reikalavimus, susijusius su elektriniais laivais, ir pabrėžė, jog žmonės turėtų galėti rinktis norimą transporto priemonę.
Trump: "If I'm in an electric boat and I see I'm going down and the water is pouring in, so I know I'm going to be electrocuted, but 5 yards away there are sharks. Do I take the electrocution or do I go swimming with the sharks? I'll take the electrocution." pic.twitter.com/3dw9ehNeetREKLAMAREKLAMA— Aaron Rupar (@atrupar) September 17, 2026
Internautai ėmė spėlioti apie sveikatą
Šis D. Trumpo pasakojimas sulaukė reakcijų socialiniuose tinkluose. Dalis komentatorių kėlė klausimus dėl 80-mečio prezidento kognityvinės sveikatos, o kai kurie jo kalbėjimą lygino su demencija sergančių artimųjų elgesiu. Tokie komentarai yra internautų nuomonė ir nėra medicininė diagnozė.
„Ta pati istorija, tik kita diena. Viskas tiesiog kartojasi“, – rašė vienas komentatorius.
„Jis šią istoriją pasakoja jau daugybę metų. Skamba kaip mano dėdė, sergantis pažengusia demencija“, – teigė kitas.
Dar vienas internautas klausė: „Kodėl jis taip dažnai kalba apie šį scenarijų? Ar tam yra kokia nors prasmė, ar jis tiesiog nukrypsta nuo temos?“
D. Trumpo sveikata viešojoje erdvėje aptarinėjama jau kurį laiką. Dėmesio yra sulaukusios ant jo rankų pastebėtos mėlynės bei kojų tinimas.
Vis dėlto viešai paskelbti prezidento medicininio patikrinimo duomenys nepagrindžia socialiniuose tinkluose reiškiamų teiginių apie demenciją.
Gydytojas pasisakė apie Trumpo būklę
Gegužę Baltieji rūmai paskelbė prezidento gydytojo, JAV karinio jūrų laivyno kapitono Seano Barbabellos, išvadą po D. Trumpo sveikatos patikrinimo.
Joje teigiama, kad prezidentas yra „puikios sveikatos“ ir pasižymi gera širdies, plaučių, neurologine bei bendra fizine būkle.
Gydytojo teigimu, D. Trumpo kognityviniai ir fiziniai gebėjimai yra puikūs, o pats prezidentas yra visiškai pajėgus vykdyti JAV prezidento ir vyriausiojo ginkluotųjų pajėgų vado pareigas.
Atlikus išsamų neurologinį patikrinimą taip pat nenustatyta reikšmingų sutrikimų. Baltųjų rūmų paskelbtais duomenimis, D. Trumpas surinko 30 balų iš 30 Monrealio kognityvinių funkcijų vertinimo teste, kuris naudojamas galimiems pažintinių funkcijų sutrikimams nustatyti.
Medikai taip pat anksčiau aiškino, kad ant prezidento rankų matomos mėlynės gali būti susijusios su dažnu rankų spaudimu ir aspirino vartojimu širdies bei kraujagyslių ligų profilaktikai.
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