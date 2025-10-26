Donaldas Trumpas pradeda kelionę po Azijos šalis, kur susitiks su Xi Jinpingu

Sekmadienį Malaizijos sostinėje baigėsi antroji JAV ir Kinijos prekybos derybų diena, prieš vėliau šią savaitę Pietų Korėjoje įvyksiantį D. Trumpo susitikimą su Xi Jinpingu, kurio metu buvo siekiama užbaigti įnirtingą prekybos karą tarp dviejų didžiausių pasaulio ekonomikų.
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas žurnalistams sakė, kad jo susitikimas su Kinijos vicepremjeru He Lifengu (Hė Lifengu) buvo „konstruktyvūs, plataus užmojo, išsamūs“ ir „sudarė labai pozityvų pagrindą lyderių susitikimui“.
Tačiau svarbiausias D. Trumpo tikslas Kvala Lumpūre, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) viršūnių susitikimo kuluaruose, buvo pasirašyti Tailando ir Kambodžos paliaubų susitarimą.
D. Trumpas pavadino taikos susitarimą, kurį padėjo sudaryti po kruviniausių per pastaruosius dešimtmečius kaimyninių šalių susirėmimų, „milžinišku žingsniu“ ir pridūrė, kad kartu su juo sudarė „svarbų prekybos susitarimą su Kambodža ir labai reikšmingą susitarimą su Tailandu dėl kritiškai svarbių mineralų“.
D. Trumpas žurnalistams lėktuve „Air Force One“, vykstančiame į Aziją, sakė, kad tikisi „labai gero susitikimo“ su Xi Jinpingu, ir pridūrė, kad tikisi, jog Kinija sudarys susitarimą, kad išvengtų tolesnių 100 proc. muitų, kurie turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją.
Išvykdamas iš Vašingtono D. Trumpas tęsė užuominas, kad būdamas Korėjos pusiasalyje jis gali pirmą kartą nuo 2019 metų susitikti su Kim Jong Unu, sakydamas, kad yra „tam atviras“.
JAV prezidentas taip pat aplankys Japoniją – tai bus jo pirmoji kelionė po Azijos šalis nuo sausio, kai grįžo į Baltuosius rūmus ir pradėjo skelbti muitus bei sudarinėti sandorius su viso pasaulio šalimis.
Tai pirmasis D. Trumpo, kaip prezidento, vizitas Kvala Lumpūre, kur jo lėktuvą nusileidimo metu lydėjo du Malaizijos F-18 naikintuvai.
D. Trumpas buvo pasitiktas su raudonuoju kilimu, Malaizijos ir JAV vėliavų jūra bei vietos atlikėjų pasirodymu, į kurį besišypsantis D. Trumpas atsakė savo firminiais šokio judesiukais.
D. Trumpas, kuris taip pat pasirašė prekybos ir mineralų sutartį su Malaizija, kartu su ministru pirmininku Anwaru Ibrahimu (Anvaru Ibrahimu) važiavo jo šarvuotu „Cadillac“ automobiliu, pramintu „Žvėrimi“.
Kitoje miesto vietoje mitingavo nedidelė protestuotojų grupė. Kai kurie demonstrantai laikė plakatus su užrašu „Atsikratykite Trumpo“.
D. Trumpas per degalų papildymo sustojimą pakeliui į Aziją šeštadienį susitiko su Kataro lyderiais – svarbiais sąjungininkais siekiant išsaugoti trapų susitarimą dėl taikos Gazos Ruože.
D. Trumpas taip pat tikisi aukščiausiojo lygio susitikimo metu susitikti su Brazilijos prezidentu Luizu Inacio Lula da Silva (Luisu Inasiju Lula da Silva) ir pagerinti santykius su kairiųjų lyderiu po nesutarimų.
