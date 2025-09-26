Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

DIENOS PJŪVIS. Trumpo spaudimas Putinui – kuo viskas baigsis?

2025-09-26 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 13:57

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, susitikęs su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, pareiškė, kad Vladimiras Putinas „turi sustoti“. Pasak jo, Rusija švaisto milijonus dolerių ginklams ir gyvybėms, tačiau Ukrainoje beveik nepasiekė pergalių. o „Sky news“ skelbia, kad D. Trumpas teigė, kad Rusija turėjo sustabdyti karą ir kad jo santykiai su Vladimiru Putinu, kuriais jis ilgai didžiavosi, nieko nereiškė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie D. Trumpo spaudimą V. Putinui ir ar tai kažką reiškia karo Ukrainoje kontekste, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja „Atlantic Council“ ekspertė dr. Agnia Grigas  ir buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

