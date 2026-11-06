Dėl neįprastos turistinės pramogos vyro pajamos išaugo net 6 kartus: štai kuo užsiima

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Indonezijos Botubarani paplūdimyje turistai guli ant skaidrios valties, po kuria plaukioja didžiausia pasaulyje žuvis – bangininis ryklys. Jį krevetėmis maitina naras, prie kurio pririšta valtis juda virš ryklio.
Pajamos išaugo 6 kartus
Dėl šios neeilinės veiklos atoki vietovė tapo gyvesnė. Vietinio gyventojo Ansaro pajamos išaugo 6 kartus.
„Manau, kad šiuo atveju bangininiam rykliui čia patinka – jis gauna daug maisto. Todėl sunku pasakyti, ar jam būtinai reikia gyventi laukinėje gamtoje, ar jis turėtų būti sugautas ir laikomas tarsi kalėjime“, – sakė turistas Rene Westerbeekas.
Gamtos apsaugos aktyvistai teigia, kad bangininiai rykliai yra nykstanti žuvų rūšis, o jų populiacija šiame regione nesiekia 700 individų.
„Turistinės išvykos neturėtų vykti ištisai nuo ryto iki vakaro. Jei žmonės su gyvūnais bendrauja visą dieną, kaip tuomet bangininiai rykliai gali tęsti savo įprastą veiklą?“ – klausė aplinkosaugininkas Iqbalas Herwata Putra.
Bangininiai rykliai gali išgyventi iki 100 metų ir užaugti net iki 18 metrų ilgio. Į šią vietovę dažniausiai atklysta patinai, kurių ilgis siekia nuo 4 iki 6 metrų. Per pastaruosius metus šių žuvų populiacija pasaulyje sumažėjo 50 proc.
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