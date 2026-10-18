Indonezijoje nuo gaisrų išgelbėta dešimtys orangutanų

Singapūre fiksuotas ilgiausias sveikatai pavojingo oro taršos lygio laikotarpis nuo pat 2015-ųjų krizės, naujienų agentūrai AFP nurodė pareigūnai.
Tarša privertė uždaryti mokyklas
Dėl gaisrų jau kelis mėnesius trunkanti tarša privertė uždaryti mokyklas, sukėlė kvėpavimo takų ligų bangą tarp žmonių bei gyvūnų ir apribojo veiklą lauke Indonezijoje, Malaizijoje, Singapūre bei Rytų Timore.
Sekmadienį visame regione oro taršos lygis svyravo nuo nesveiko iki labai nesveiko, Borneo ir Sumatros salose toliau liepsnojant gaisrams ir kylant dūmams, kuriuos dar labiau sustiprino stiprus „El Nino“ reiškinys.
Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėjimo bendrovė „IQAir“ sekmadienio popietę Singapūrą ir Kvala Lumpūrą vėl priskyrė prie penkių labiausiai užterštų pasaulio didmiesčių.
Singapūre dabar fiksuotas „ilgiausias oro kokybės išlikimo nesveiko lygio diapazone laikotarpis nuo 2015-ųjų“, teigė Singapūro nacionalinės aplinkos agentūros direktoriaus pavaduotojas Jasonas Evansas Tanas (Džeisonas Evansas Tanas), pažymėjęs, kad dabartinis periodas prasidėjo spalio 5 dieną.
Išgelbėtų gyvūnų skaičius gali siekti kone 100
Indonezijoje organizacijos deda pastangas nuo siautėjančių liepsnų apsaugoti laukinę gamtą, tarp jų ir orangutanus.
Šeštadienį Vakarų Kalimantano gamtosaugos agentūra ir Indonezijos ne pelno organizacija YIARI pranešė, kad gelbėtojų komanda nuo rugpjūčio 6-osios iki spalio 19 dienos provincijoje evakavo 51 orangutaną.
Šios savaitės Indonezijos miškininkystės ministerijos duomenys rodo, kad pastaraisiais mėnesiais Kalimantane išgelbėtų gyvūnų skaičius gali siekti 96.
Šeštadienį trys gamtosaugos agentūros Borneo saloje, Centriniame Kalimantane esančiame Hampangeno kaime, išgelbėjo 20 metų orangutano patiną.
„Evakuacijos procesas vyko itin atsargiai“, – nurodė agentūros.
„Orangutanui nusiraminus po raminamųjų dozės, medicinos komanda nedelsdama atliko sveikatos patikrinimą, o tada išgabeno gyvūną į (...) reabilitacijos centrą“, – teigiama pranešime.
„Patikrinę nustatėme, kad šiuose mažuose miško lopinėliuose dar liko keli orangutanai“, – sakė WWF organizacijos Indonezijos padalinio gamtosaugos koordinatorius Fenky Wirada (Fenkis Virada).
„Lietaus nepakanka“
Indonezijos transporto ministerija taip pat pranešė, kad nuo rugpjūčio vidurio dėl smogo šalyje buvo paveikta apie 2,4 tūkst. skrydžių.
„Smogas mažina matomumą aplink oro uostus, o tai gali lemti vėlavimus, trikdžius ir net skrydžių atšaukimą“, – teigė ministerija.
Singapūre sekmadienį vakarinėse dalyse kietųjų dalelių PM2,5 koncentracija išliko padidėjusi, o 24 valandų Teršalų standartų indeksas (PSI) kartais pasiekdavo „labai nesveiką“ lygį.
Nors PM2,5 yra pagrindinis teršalas per smogo epizodus ir vienas iš šešių rodiklių, naudojamų apskaičiuojant bendrą Singapūro PSI, jis nėra tapatus pačiam PSI.
Singapūre dirbantis atmosferos mokslų ekspertas Wang Jingyu (Vang Džingju) teigė, kad regioną tvirtai sukaustė „super El Nino“ meteorologinis reiškinys.
Dėl „super El Nino“ visoje Pietryčių Azijoje jūros paviršiaus temperatūra yra vėsesnė nei įprastai“, sakė Singapūro Nanjango technologijos universiteto docentas.
„Tokiomis sąlygomis vėsesnė jūros paviršiaus temperatūra reiškia, kad vanduo iš vandenyno nepakankamai garuoja“, o tai rodo lietaus trūkumą, sakė jis AFP.
„Lietaus nepakanka. Gaisrus užgesinti sunku“, – kalbėjo jis.
Sausras dar labiau paaštrino gausūs taifūnų sūkuriai kitose Rytų Azijos dalyse, pažymėjo Wang Jingyu.
Taifūnai „sugėrė drėgmę kaip kempinė“, nukreipdami ją tolyn nuo regionų, kur liepsnojo gaisrai, teigė jis.
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