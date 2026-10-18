Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Indonezijoje nuo gaisrų išgelbėta dešimtys orangutanų

2026-10-18 16:36 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-18 16:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pastarosiomis savaitėmis nuo Indonezijoje siautėjančių miškų gaisrų, visą regioną apgaubus toksiškam smogui, buvo išgelbėta dešimtys itin nykstančių orangutanų, pranešė gamtosaugos organizacijos.

Gaisrai Graikijoje (EPA/BOUGIOTIS EVANGELOS) (EPA-ELTA nuotr.)

Pastarosiomis savaitėmis nuo Indonezijoje siautėjančių miškų gaisrų, visą regioną apgaubus toksiškam smogui, buvo išgelbėta dešimtys itin nykstančių orangutanų, pranešė gamtosaugos organizacijos.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Singapūre fiksuotas ilgiausias sveikatai pavojingo oro taršos lygio laikotarpis nuo pat 2015-ųjų krizės, naujienų agentūrai AFP nurodė pareigūnai.

REKLAMA

Tarša privertė uždaryti mokyklas

Dėl gaisrų jau kelis mėnesius trunkanti tarša privertė uždaryti mokyklas, sukėlė kvėpavimo takų ligų bangą tarp žmonių bei gyvūnų ir apribojo veiklą lauke Indonezijoje, Malaizijoje, Singapūre bei Rytų Timore.

Sekmadienį visame regione oro taršos lygis svyravo nuo nesveiko iki labai nesveiko, Borneo ir Sumatros salose toliau liepsnojant gaisrams ir kylant dūmams, kuriuos dar labiau sustiprino stiprus „El Nino“ reiškinys.

REKLAMA
REKLAMA

Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėjimo bendrovė „IQAir“ sekmadienio popietę Singapūrą ir Kvala Lumpūrą vėl priskyrė prie penkių labiausiai užterštų pasaulio didmiesčių.

Singapūre dabar fiksuotas „ilgiausias oro kokybės išlikimo nesveiko lygio diapazone laikotarpis nuo 2015-ųjų“, teigė Singapūro nacionalinės aplinkos agentūros direktoriaus pavaduotojas Jasonas Evansas Tanas (Džeisonas Evansas Tanas), pažymėjęs, kad dabartinis periodas prasidėjo spalio 5 dieną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Išgelbėtų gyvūnų skaičius gali siekti kone 100

Indonezijoje organizacijos deda pastangas nuo siautėjančių liepsnų apsaugoti laukinę gamtą, tarp jų ir orangutanus.

Šeštadienį Vakarų Kalimantano gamtosaugos agentūra ir Indonezijos ne pelno organizacija YIARI pranešė, kad gelbėtojų komanda nuo rugpjūčio 6-osios iki spalio 19 dienos provincijoje evakavo 51 orangutaną.

REKLAMA

Šios savaitės Indonezijos miškininkystės ministerijos duomenys rodo, kad pastaraisiais mėnesiais Kalimantane išgelbėtų gyvūnų skaičius gali siekti 96.

Šeštadienį trys gamtosaugos agentūros Borneo saloje, Centriniame Kalimantane esančiame Hampangeno kaime, išgelbėjo 20 metų orangutano patiną.

REKLAMA

„Evakuacijos procesas vyko itin atsargiai“, – nurodė agentūros.

„Orangutanui nusiraminus po raminamųjų dozės, medicinos komanda nedelsdama atliko sveikatos patikrinimą, o tada išgabeno gyvūną į (...) reabilitacijos centrą“, – teigiama pranešime.

„Patikrinę nustatėme, kad šiuose mažuose miško lopinėliuose dar liko keli orangutanai“, – sakė WWF organizacijos Indonezijos padalinio gamtosaugos koordinatorius Fenky Wirada (Fenkis Virada).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Lietaus nepakanka“

Indonezijos transporto ministerija taip pat pranešė, kad nuo rugpjūčio vidurio dėl smogo šalyje buvo paveikta apie 2,4 tūkst. skrydžių.

Smogas mažina matomumą aplink oro uostus, o tai gali lemti vėlavimus, trikdžius ir net skrydžių atšaukimą“, – teigė ministerija.

REKLAMA

Singapūre sekmadienį vakarinėse dalyse kietųjų dalelių PM2,5 koncentracija išliko padidėjusi, o 24 valandų Teršalų standartų indeksas (PSI) kartais pasiekdavo „labai nesveiką“ lygį.

Nors PM2,5 yra pagrindinis teršalas per smogo epizodus ir vienas iš šešių rodiklių, naudojamų apskaičiuojant bendrą Singapūro PSI, jis nėra tapatus pačiam PSI.

REKLAMA

Singapūre dirbantis atmosferos mokslų ekspertas Wang Jingyu (Vang Džingju) teigė, kad regioną tvirtai sukaustė „super El Nino“ meteorologinis reiškinys.

Dėl „super El Nino“ visoje Pietryčių Azijoje jūros paviršiaus temperatūra yra vėsesnė nei įprastai“, sakė Singapūro Nanjango technologijos universiteto docentas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tokiomis sąlygomis vėsesnė jūros paviršiaus temperatūra reiškia, kad vanduo iš vandenyno nepakankamai garuoja“, o tai rodo lietaus trūkumą, sakė jis AFP.

„Lietaus nepakanka. Gaisrus užgesinti sunku“, – kalbėjo jis.

Sausras dar labiau paaštrino gausūs taifūnų sūkuriai kitose Rytų Azijos dalyse, pažymėjo Wang Jingyu.

Taifūnai „sugėrė drėgmę kaip kempinė“, nukreipdami ją tolyn nuo regionų, kur liepsnojo gaisrai, teigė jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų