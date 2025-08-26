Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Dėl galingos smėlio audros Arizonoje tūkstančiai gyventojų liko be elektros

2025-08-26 13:41 / šaltinis: BNS
2025-08-26 13:41

Finikso metropoliteno Arizonoje zoną pirmadienį užgriuvo milžiniška dulkių ir smėlio audra, dėl kurios labai sumažėjo matomumas keliuose, dingo elektra ir buvo atšaukti skrydžiai viename judriausių šalies oro uostų.

Dėl galingos smėlio audros Arizonoje tūkstančiai gyventojų liko be elektros

Finikso metropoliteno Arizonoje zoną pirmadienį užgriuvo milžiniška dulkių ir smėlio audra, dėl kurios labai sumažėjo matomumas keliuose, dingo elektra ir buvo atšaukti skrydžiai viename judriausių šalies oro uostų.

0

Bernae Boykin Hitesman vėlyvą popietę vežė savo vaikus namo iš mokyklos, kai Arizonos miestą, esantį maždaug už 95 km į pietryčius nuo Finikso, užklupo stipri dulkių audra, vadinama habubu. 

Dėl smarkios audros moteris buvo priversta stabdyti automobilį. 

„Nebūčiau mačiusi net priešais veidą ištiestos rankos, jei ją būčiau iškišusi į lauką“, – pasakojo ji. 

B. Boykin Hitesman sakė, kad jautė dulkių skonį ir stiprų vėją, talžantį jos automobilį maždaug 15 minučių.

„Aš nervinausi, – teigė ji. – Mano vaikai buvo labai, labai išsigandę, todėl stengiausi išlikti drąsi dėl jų.“

Habubas yra arabiškas terminas, reiškiantis ypač intensyvią dulkių audrą, paprastai kylančią lygiose, sausringose ​​vietovėse.

Pirmadienį, praūžus dulkių audrai, pradėjo smarkiai lyti ir pūsti stiprus vėjas. Dėl tokių nepalankių oro sąlygų vėlavo skrydžiai Finikso tarptautiniame oro uoste „Sky Harbor“, taip pat buvo apgadintas terminalo stogas. 

„Įgulos ieškojo nuotėkių ir bandė išvalyti susikaupusį vandenį keleivių zonose“, – elektroniniame laiške teigė oro uosto aviacijos direktoriaus pavaduotoja ryšiams su visuomene Heather Shelbrack (Heter Šelbrek). 

Daugiau nei 15 tūkst. žmonių, daugiausiai Marikopos apygardoje, kuriai priklauso ir Finiksas, liko be elektros, rodo interneto svetainėje „Poweroutage.us“ skelbiami duomenys.

Richardas Filley (Ričardas Filis), Gilberte gyvenantis į pensiją išėjęs universiteto profesorius, sakė, kad dėl dulkių audros audros medžiai pradėjo siūbuoti, todėl nukrito lesyklėlės paukščiams. 

Jis pasakojo, kad „pro menkiausią tarpelį“ į namus pateko daug smulkių dulkių. 

„Džiaugiuosi, kad audra jau praėjo, – sakė jis. – Pažvelgę į habubų nuotraukas pamatysite, kad tai įspūdingas gamtos fenomenas. Jie yra savaip gražūs.“

Finiksas per musonų sezoną buvo sausesnis nei įprastai, o Pietryčių ir Šiaurės centrinėje Arizonos dalyse iškrito nemažai lietaus, teigė Nacionalinė meteorologijos tarnybos (NWS) Finikse meteorologas Markas O'Malley (Markas O'Malis). 

„Tačiau musonui būdingos labai nepastovios liūtys“, – pažymėjo jis.

Pasak M. O'Malley, Finikso metropolitene antradienį numatoma 40 proc. lietaus tikimybė, vėliau orai bus sausesni. 

