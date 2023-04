Dar širdyje ne sutema – 80-metis Bidenas turi nebaigtų reikalų: „Stebėkite mane“

Situaciją tinklalaidėje „Sukasi pasaulis“ aptaria naujienų portalo tv3.lt žurnalistai Vilmantas Venckūnas ir Andrius Jakimčuk.

„Kiekviena karta susiduria su akimirka, kai tenka ginti demokratiją. Ginti savo pagrindines laisves. Manau, kad tai yra mūsų akimirka. Štai kodėl sieksiu būti perrinktas Jungtinių Valstijų prezidentu. Prisijunkite prie mūsų. Užbaikime šį darbą“, – parašė J. Bidenas savo paskyroje socialiniame tinkle „Twitter“.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

