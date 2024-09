Kai kuriems vaikams viena koja liko iki 20 centimetrų trumpesnė už kitą, rašė leidinys, kiti vaikai praėjus keleriems metams po gydymo vis dar kenčia lėtinį skausmą, o vienam iš jų buvo amputuota galūnė – ekspertai vėliau teigė, kad to buvo galima išvengti.

Londono Didžiosios Ormondo gatvės ligoninė (Great Ormond Street Hospital, Gosh) pasiūlė nuoširdų atsiprašymą vaikams, kurie patyrė žalą, kuri, kaip pranešė laikraštis „Sunday Times“, kai kuriais atvejais pakenkė visam gyvenimui.

Chirurgo elgesys kėlė susirūpinimą

Atlikus 39 iš 721 paciento priežiūros išorinę peržiūrą nustatyta, kad 13 pacientų patyrė didelę žalą, dar devyni – mažą ir (arba) vidutinę žalą, du atvejai buvo perduoti ekspertiniam vertinimui, o kitiems 15 pacientų žala nebuvo padaryta.

Pranešama, kad vaikus gydė chirurgas konsultantas ortopedas Yaseras Jabbaras. Jo elgesys susirūpinimą sukėlė po to, kai 2022 m. ligoninė paprašė Karališkojo chirurgų koledžo (Royal College of Surgeons, RCS) ištirti vaikų chirurgijos skyriaus veiklą ir pacientų gydymo rezultatus. Tai įvyko po to, kai darbuotojai ir šeimos išreiškė susirūpinimą dėl teikiamų paslaugų kokybės.

Londono Didžiosios Ormondo gatvės ligoninės atstovas spaudai pareiškime teigė: „Atliekant peržiūrą RCS išreiškė susirūpinimą dėl chirurgo, kuris jau nebedirba, praktikos. Mes į šiuos nuogąstavimus žiūrime labai rimtai. Susisiekėme su visais chirurgo pacientais, o nepriklausomų ekspertų grupė iš kitų pediatrijos ligoninių peržiūri visų šio chirurgo pacientų priežiūrą. Nepaprastai apgailestaujame dėl nerimo ir neužtikrintumo, kurį jiems gali sukelti ši peržiūra“.

Vienam iš 13 vaikų, patyrusių didelę žalą, buvo vos keturi mėnesiai, pranešė „Sunday Times“.

Visas ortopedijos chirurgijos skyrius – disfunkcinis

Ligoninė susiduria su kaltinimais dėl to, kaip ji elgėsi situacijoje su Y. Jabbaru. Anot kai kurių tėvų, ji veikė lėtai ir nereagavo į jų skundus.

Vieno vaiko tėvas laikraščiui sakė, kad, kai jis pirmą kartą išreiškė savo susirūpinimą, manė, jog „ligoninė viską užglaisto“.

„Mes ne kartą bandėme išsakyti savo susirūpinimą per oficialią skundų nagrinėjimo procedūrą, rašiau daug laiškų klinikiniam direktoriui, bet nieko nesulaukiau“, – sakė neįvardytas tėvas.

Ligoninė šiuos teiginius atmetė. Ji teigė, kad vyresnioji vadovybė nusprendė paprašyti RCS atlikti išsamų patikrinimą praėjus 18 darbo dienų po to, kai sužinojo apie darbuotojų ir šeimų susirūpinimą.

Balandžio mėnesį ligoninė pradėjo „ortopedijos paslaugų peržiūros tobulinimo programą“. Ji prižiūri vykdomą Y. Jabbaro pacientų peržiūros darbą „ir platesnį paslaugų tobulinimo darbą“.

RCS nustatė, kad Gosho ortopedijos chirurgijos skyrius buvo disfunkcinis, kad buvo valdomas kaip politinė organizacija, o konsultantų elgesys buvo pasenęs, nepriimtinas ir hierarchinis, pranešė „Sunday Times“.

Tėvai liko šokiruoti dėl daktaro Y. Jabbaro elgesio, o kai kurie net prašė, kad jų vaikus gydytų kiti chirurgai.

Pradėjo teisinius veiksmus

Ligoninės pareiškime žadama imtis skubių taisomųjų veiksmų ir priduriama: „Užtikrinsime, kad visos šios peržiūros išvados būtų sparčiai nagrinėjamos, ir apmąstysime visas platesnio masto išvadas dėl mūsų darbo kultūros“.

Kai kurių nukentėjusių vaikų tėvai pradėjo teisinius veiksmus prieš ligoninę. Jiems atstovaujanti advokatų kontoros „Hudgell Solicitors“ advokatė Caroline Murgatroyd teigė, kad „daugelį metų buvo padaryta rimtų klaidų prižiūrint daugelį pacientų“.

Yaseras Jabbaras, kuris, kaip manoma, šiuo metu dirba Dubajuje, neatsakė į leidinio prašymą pakomentuoti situaciją. Prieš išvykdamas į užsienį, Y. Jabbaras 11 mėnesių nedirbo ligoninėje, tačiau vis dar gavo visą atlyginimą, pridūrė laikraštis.