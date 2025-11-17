 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Čekijos prezidentas pagrasino nepaskirti rinkimų nugalėtojo Babišo ministru pirmininku

2025-11-17 17:16 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 17:16

Čekijos prezidentas Petras Pavelas pagrasino nepaskirti ministru pirmininku neseniai parlamento rinkimus laimėjusio Andrejaus Babišo, verdant ginčui dėl jo interesų konflikto. 

Čekijos prezidentas pagrasino nepaskirti rinkimų nugalėtojo Babišo ministru pirmininku. EPA-ELTA nuotr.

Čekijos prezidentas Petras Pavelas pagrasino nepaskirti ministru pirmininku neseniai parlamento rinkimus laimėjusio Andrejaus Babišo, verdant ginčui dėl jo interesų konflikto. 

Pirmadienį P. Pavelas pareiškė, kad A. Babišas privalo pasirinkti arba verslininko, arba politiko vaidmenį. 

„Jei Andrejus Babišas negalės išspręsti savo interesų konflikto, jį paskirdamas prisidėsiu kuriant neteisėtą padėtį“, – aiškino P. Pavelas ir pridūrė, jog būtų geriau, jei rinkimų nugalėtojas pasiūlytų kitą kandidatą į ministro pirmininko pareigas. 

Nuo 2007 m. galioja įstatymas, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams Čekijos Respublikoje. Milijardierius ir Europos Sąjungos kritikas A. Babišas per spalio mėnesį vykusius rinkimus laimėjo daugiausiai balsų – už jo partiją ANO balsavo 34,5 proc. rinkėjų. 

Per pirmąją kadenciją 2017-2021 m. A. Babišas patikėjo savo įmones patikos fondui, tačiau vėliau tą fondą panaikino ir atsisakė patikslinti, ar ir vėl taip elgsis. 

P. Pavelo komentarai pasirodė 1989 m. Aksominės revoliucijos, lėmusios Čekoslovakijos perėjimą prie demokratijos, metinių proga. Daugelis politikų, įskaitant A. Babišą, padėjo vainikus prie memorialo 1989 m. lapkričio 17 d. smurtu numalšintai studentų demonstracijai. Kiekvienais metais minint šią sukaktį vyksta koncertai, seminarai, paskaitos.

