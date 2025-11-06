Čekijoje parlamento pirmininku išrinktas kraštutinių dešiniųjų lyderis Tomio Okamura

Milijardieriaus ekspremjero Andrejaus Babišo judėjimas ANO, T. Okamuros „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD) ir dešinieji „Motoristai“ po spalį rengtų rinkimų turi 108 vietas 200 narių parlamente.
T. Okamuros kraštutinių dešiniųjų partija pirmą kartą istorijoje pradės dirbti vyriausybėje su premjeru A. Babišu priešaky; ministrų kabinetą tikimasi paskirti gruodį.
Čekijoje parlamento pirmininko postas yra trečias aukščiausias po prezidento ir ministro pirmininko.
53 metų, Tokijuje gimęs T. Okamura, už kurį balsavo 107 iš 197 dalyvavusių įstatymų leidėjų, sakė, kad jis bus „nešališkas pirmininkas visiems, nesvarbu, ar jie už mane balsavo, ar ne“.
„Mes dirbsime kartu mūsų šalies ir piliečių labui. Manau, kad turime rasti bendrą kalbą“, – pridūrė jis.
Tačiau jam nepavyko sužavėti varžovų, tarp kurių buvo ir jo vyresnysis brolis Hayato (Hajatas), centristinių krikščionių demokratų įstatymų leidėjas, pavadinęs T. Okamuros išrinkimą „rimta grėsme saugumui“.
T. Okamura yra teisiamas už neapykantos kurstymą dėl 2024 metų Europos Parlamento (EP) rinkimų plakatų, kuriuose vaizduojamas juodaodis su kruvinu peiliu ir teigiama, kad „importuoti chirurgai neišspręs mūsų sveikatos sektoriaus trūkumų“.
T. Okamura taip pat yra pavadinęs ukrainiečius „naciais“ ir paraginęs kruopščiai tikrinti ukrainiečių karo pabėgėlius, kuriuos Praha priėmė po 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą.
SPD pasisakė už referendumą dėl Čekijos išstojimo iš ES, kurio atsisakė po to, kai susivienijo su labiau proeuropietišku A. Babišu
„Manau, kad išrinkti parlamento pirmininku žmogų, kuris daugelį metų buvo ryškiausias mūsų visuomenės politikas, abejojantis mūsų naryste ES ir NATO, yra rimta grėsmė“, – sakė H. Okamura.
„Tai grėsmė saugumui ir ne vaikiškas žaidimas“, – pridūrė jis.
Kadenciją baigiantis vidaus reikalų ministras, centristinės partijos STAN vadovas Vitas Rakušanas įraše socialiniame tinkle „X“ SPD apibūdino kaip „partiją, kuriai teismas leido klijuoti komercinio nacistinio judėjimo etiketę“.
„Tomio Okamuros kandidatūra į parlamento pirmininko postą yra nacionalinė ir tarptautinė gėda“, – pridūrė jis.
