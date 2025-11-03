 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Čekijos populistas Babišas pasirašė koalicijos sutartį su kraštutinių dešiniųjų euroskeptikais

2025-11-03 17:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 17:40

 Čekijos populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo partija ANO pirmadienį pasirašė koalicijos sutartį su kraštutinių dešiniųjų partijomis, pranešė Lenkijos televizija. Tai priartina ją prie sugrįžimo į valdžią po pergalės per rinkimus, kuriuos ji laimėjo žadėdama didinti išlaidas ir priešintis Europos Sąjungos klimato ir migracijos politikai. 

Čekijos populistas Babišas pasirašė koalicijos sutartį su kraštutinių dešiniųjų euroskeptikais. EPA-ELTA nuotr.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

71 metų buvęs ministras pirmininkas A. Babišas suvienijo  jėgas su Automobilistų partija, skeptiškai vertinančia klimato kaitą, ir SPD partija, priešiška Europos Sąjungai ir NATO. Šios trys partijos kartu turi 108 vietas 200 narių parlamento žemuosiuose rūmuose. 

A. Babišas sakė norintis sudaryti vyriausybę iki gruodžio vidurio, kad spėtų priimti 2026 m. biudžetą ir dalyvauti paskutiniame šiais metais ES lyderių susitikime. 

ANO vadovaujamas kabinetas, jei bus sudarytas, pakeistų centro dešiniųjų vyriausybę, daugiausia dėmesio skyrusią biudžeto deficito mažinimui ir Rusijos invaziją atremiančios Ukrainos rėmimui.

A. Babišas, ministro pirmininko pareigas ėjęs 2017–2021 m., pažadėjo nutraukti Čekijos vadovaujamą ir užsienio finansuojamą programą, pagal kurią Kyjivui tiekiami šaudmenys. Jis taip pat pažadėjo nutraukti bet kokią pagalbą Ukrainai iš Čekijos biudžeto, ir sakė, kad nori šiuos pinigus panaudoti savo piliečiams. 

A. Babišas laikosi agresyvesnės pozicijos ES atžvilgiu, žada atmesti bloko planuojamą išmokų schemą namų ūkiams, turinčią įsigalioti 2027 m., o tai gali sukelti teisinį konfliktą su ES. Koalicijos darbotvarkės projekte ES žaliojo kurso dekarbonizacijos planas vadinamas netvariu, o tikslas iki 2035 m. nutraukti benzininių variklių pardavimą – nepriimtinu.

