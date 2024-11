Būsimasis JAV sveikatos sekretorius iš Kennedy dinastijos prabilo apie savo ligas

Net 14 metų heroiną vartojęs politikas dar yra sakęs, kad medikai jo smegenyse buvo radę kirminą, kuris neva graužė jo smegenis.

Prieš 10 dienų, per pirmąją išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo kalbą, ten susirinkę jo rėmėjai skandavo ir Roberto Kennedy'io Jaunesniojo vardą.

„Robertas Kennedy'is Jaunesnysis. Jis padės mums padaryti Ameriką vėl sveiką“, – sakė savo kalboje išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

D. Trumpas leido suprasti, kad jam gali patikėti postą savo kabinete. Galiausiai tai ir padarė – R. Kennedy'į Jaunesnįjį pasirinko sveikatos departamento sekretoriumi.

Pasirinkimas nėra vertinamas vienareikšmiškai

Visgi ir šis D. Trumpo pasirinkimas skandalingas, o daugiausia kritikos jis sulaukia, nes yra pagarsėjęs antivakseris. R. Kennedy'is Jaunesnysis nuolat kritikavo vakcinas nuo korovaviruso. Dėl skleidžiamų melagienų net buvo užblokuotas „YouTube“ ir „Instagram“ kanaluose.

„Žmonių, kurie buvo paskiepyti, mirtingumas buvo 23 procentais didesnis. – Bet ar tai negali būti nuo pačios ligos? – Na, tuomet tai reiškia, kad vakcinos neveikia“, – vienoje laidoje teigė būsimasis JAV sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy'is Jaunesnysis.

Jis aiškino ir tai, kad bevielis ryšys neva sukelia vėžį, o šaudynės Amerikos mokyklose esą yra antidepresantų pasekmė. Politikas tvirtino ir tai, kad skiepai sukelia autizmą ir skleidė kitus melus.

„Tose vakcinose yra aliuminio, kuris veikia ir gali padaryti biologinės žalos. Tai labai neurotoksiška. Vakcinose yra ir kitų dalykų, daug visokių toksinų“, – tikino būsimasis JAV sveikatos sekretorius.

Kennedy'ių dinastijos palikuonis ir buvusio prezidento Johno F. Kennedy'io sūnėnas neigia, kad yra antivakseris, tačiau D. Trumpo kritikai dėl noro skirti jį į atsakingą postą iš nuostabos vėl varto akis ir klausia, ar R. Kenney'iui Jaunesniajam pakaks kompetencijų vadovauti 11 sveikatos departamento agentūrų, kuriose dirba maždaug 65 tūkst. žmonių, ir valdyti 700 mlrd. dolerių siekiantį metinį biudžetą.

Būsimojo sekretoriaus planai ir sveikata

Visgi D. Trumpas savo pasirinkimu neabejoja ir kviestiniams svečiams Floridoje gyrė jį.

„Ką tik peržiūrėjau naujienas. Tu patinki žmonėms, Bobbie. Netapk per daug populiarus, Bobbie. Tu jau pasiekei maždaug tokį lygį“, – minėjo D. Trumpas.

R. Kennedy'is Jaunesnysis žada kovoti su milžiniška narkotikų problema, liūnu, kuriame skendi šimtai tūkstančių amerikiečių. Ši tema jam nesvetima. Būdamas 15–os, jis įklimpo į heroiną, o jo buvusi žmona po ilgos kovos su narkotikais ir alkoholiu nusižudė, o 22–ejų dukterėčia prieš penkerius metus mirė perdozavusi. Visgi jis pats priklausomybę išsigydė ir jau 40 metų lankosi Anoniminių alkoholikų susitikimuose.

R. Kennedy'is Jaunesnysis paaiškina ir kodėl jo toks drebantis balsas. Jis serga spazmine disfonija – reta neurologine liga, kuria visoje Amerikoje serga apie 500 tūkst. žmonių. Šių metų gegužę jis „The New York Times“ atskleidė, kad prieš 12 metų medikai jo smegenyse neva rado negyvą kirminą, kuris buvo apgraužęs dalį jo smegenų. Esą dėl to jam triko atmintis, pasaulis atrodė miglotas.

Be to, maždaug tuo pačiu metu, kai sužinojo apie parazitą smegenyse, jam taip pat esą buvo diagnozuotas apsinuodijimas gyvsidabriu. R. Kennedy'is Jaunesnysis mano, kad taip nutiko nes jis suvalgė per daug žuvies, kurioje buvo pavojingo sunkiojo metalo.

