Donaldo Trumpo sūnaus reakcija į Bideno sprendimą: išvadino silpnapročiais

J. Bidenas leido Ukrainai naudoti JAV tiekiamas tolimojo nuotolio raketas smūgiams Rusijos teritorijoje.

Reaguodamas į tai D. Trumpas jaunesnysis išvadino sprendimo priėmėjus silpnapročiais.

„Atrodo, kad karinis pramoninis kompleksas nori užtikrinti, kad trečiasis pasaulinis karas prasidėtų anksčiau, nei mano tėvas turės galimybę sukurti taiką ir išgelbėti gyvybes.

Reikia sukrapštyti tuos trilijonus dolerių.

Gyvybė tebūnie prakeikta!!! Imbecilai!“ – parašė jis.

The Military Industrial Complex seems to want to make sure they get World War 3 going before my father has a chance to create peace and save lives.

Gotta lock in those $Trillions.

Life be damned!!! Imbeciles! https://t.co/ZzfwnhBxRh