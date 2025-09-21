Britų URM: Keiras Starmeris sekmadienį paskelbs sprendimą dėl palestiniečių valstybės pripažinimo

K. Starmeris liepą pareiškė, kad JK pripažins palestiniečių valstybingumą, jeigu Izraelis nesiims esminių veiksmų, įskaitant susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.
„Ministras pirmininkas vėliau šiandien išdėstys poziciją ir nuspręs, ar šios sąlygos buvo įvykdytos“, – britų transliuotojui BBC sakė D. Lammy.
Dauguma JK žiniasklaidos priemonių pranešė, kad Britanija sieks visiško Palestinos valstybės pripažinimo.
