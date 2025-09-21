Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Britų URM: Keiras Starmeris sekmadienį paskelbs sprendimą dėl palestiniečių valstybės pripažinimo

2025-09-21 12:06 / šaltinis: BNS
2025-09-21 12:06

Britų ministras pirmininkas Keiras Starmeris sekmadienį paskelbs sprendimą dėl palestiniečių valstybingumo pripažinimo, pranešė užsienio reikalų ministras Davidas Lammy. 

Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)

K. Starmeris liepą pareiškė, kad JK pripažins palestiniečių valstybingumą, jeigu Izraelis nesiims esminių veiksmų, įskaitant susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože. 

0

K. Starmeris liepą pareiškė, kad JK pripažins palestiniečių valstybingumą, jeigu Izraelis nesiims esminių veiksmų, įskaitant susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.

„Ministras pirmininkas vėliau šiandien išdėstys poziciją ir nuspręs, ar šios sąlygos buvo įvykdytos“, – britų transliuotojui BBC sakė D. Lammy. 

Dauguma JK žiniasklaidos priemonių pranešė, kad Britanija sieks visiško Palestinos valstybės pripažinimo.

