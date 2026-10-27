Britų ministras perspėjo ruoštis karui: prisimename, ką Putinas kalbėjo kelios dienos iki invazijos į Ukrainą

Kaip tokio elgesio pavyzdį W. Streetingas nurodė priešiškų dronų įsibrovimus į sąjungininkių oro erdvę ir paragino NATO nares išlaikyti nepajudinamą vienybę. Jis pareiškė, kad Lenkija ir Jungtinė Karalystė vienodai vertina Rusijos keliamas grėsmes ir yra pasiryžusios užtikrinti, kad laisvė nugalėtų tironiją.
JK perspėja: nepaisant Putino patikinimų, būtina ruoštis galimam NATO ir Rusijos karui
W. Streetingas pabrėžė būtinybę pasirengti scenarijui, pagal kurį „Jungtinė Karalystė ir NATO Aljansas atsidurtų kare su Rusija“.
„Ne todėl, kad norėtume karo – neturime jokių nesutarimų su Rusijos žmonėmis ir netrokštame karo su Rusija. NATO yra gynybinis Aljansas. Tačiau kai Putinas tikina neketinantis išprovokuoti karo su NATO, prisimename, ką jis kalbėjo apie Ukrainą likus vos kelioms dienoms iki invazijos“, – sakė jis.
W. Streetingas pridūrė, kad Rusijos keliamai grėsmei galima pasipriešinti pasitelkiant atgrasymą.
„Kuo geriau būsime pasirengę pasipriešinti Rusijai ir ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą, tuo mažesnė tikimybė, kad tokioje situacijoje atsidursime“, – pabrėžė W. Streetingas.
Jis taip pat dar kartą patvirtino Aljanso paramą Ukrainos kovai už laisvę ir demokratiją.
Antradienį abu ministrai pasirašė Varšuvos gynybos planą, kuriuo pradedamas pirmasis praktinio bendradarbiavimo etapas pagal naująją JK ir Lenkijos saugumo ir gynybos partnerystės sutartį, kurią abiejų šalių ministrai pirmininkai pasirašė gegužę.
Kaip oficialioje svetainėje pranešė JK vyriausybė, pagal naująjį planą „abi šalys bendradarbiaus jūrų, sausumos, oro ir kibernetinio saugumo srityse, taip pat gynybos pramonėje, siekdamos stiprinti saugumą ir atgrasymą visame rytiniame Europos flange“.
„Naujasis Varšuvos gynybos planas įtvirtina šį bendradarbiavimą ir nustato, kaip toliau dirbsime kartu, kurdami stipresnę Europą stipresniame NATO Aljanse“, – pareiškime cituojamas W. Streetingas.
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