Abi britų žiniasklaidos priemonės taip pat pranešė apie Karališkųjų oro pajėgų (RAF) planus įrengti aplink atvirose vietose liekančius karinius orlaivius apsauginius tinklus nuo dronų.
JK valdžios institucijos nuolat perspėja apie Rusijos ir Irano keliamas grėsmes. Vyriausybė ragina šalį būti pasirengusią įvairiems galimiems scenarijams.
Praėjusį mėnesį paskelbtoje ataskaitoje JK parlamentarai perspėjo, jog šalies ginkluotosios pajėgos turi padaryti didžiulę pažangą, kad būtų pasirengusios galimai Rusijos atakai prieš NATO šalį.
Buvęs ministras pirmininkas Keiras Starmeris birželį perspėjo, kad toks išpuolis gali įvykti jau 2030 metais.
Antradienį JK vidaus žvalgybos tarnyba MI5 ir Gynybos ministerija įspėjo Ukrainai karinę įrangą tiekiančias britų įmones apie dažnėjančius Rusijos mėginimus vykdyti diversijas.
„Pastaraisiais mėnesiais Rusija sustiprino pastangas vykdyti diversijas prieš Europos gynybos sektoriaus objektus“, – sakoma MI5 saugumo tarnybos NPSA ir Gynybos ministerijos pareiškime.
„Tokiai veiklai paprastai pasitelkiami tarpininkai, naudojantys nesudėtingus sabotažo metodus, pavyzdžiui, padegimus“, – priduriama jame.
Anksčiau šį mėnesį JAV pajėgos reagavo į galimą neteisėtą dronų veiklą virš Jungtinėje Karalystėje esančios karinės bazės, kurioje dislokuoti amerikiečių karo lėktuvai.
„Nei personalas, nei orlaiviai, nei infrastruktūra nenukentėjo“, – pareiškė JAV karinių oro pajėgų atstovas, kalbėdamas apie rytinėje Anglijoje esančią RAF Leikenhito bazę.
Jungtinėje Karalystėje kaltinimai pareikšti dviem vyrams
Rugsėjo 27 d. dėl galimos su Iranu susijusios grėsmės saugumui pavojus buvo paskelbtas ir RAF bazėje Ferforde, pietvakarių Anglijoje. Šia baze naudojosi JAV karo lėktuvai.
Įtariama, kad grupė vyrų kaime netoli bazės paliko tris furgonus su benzino pilnomis statinėmis. Tai sukėlė įtarimų dėl galimo sprogdinimo ir paskatino evakuaciją.
Vašingtonas šia oro baze naudojosi per karą su Iranu. Praėjus kelioms dienoms po šio incidento rugsėjį JAV išskraidino iš jos visus savo bombonešius B-1.
Dėl šio incidento Jungtinėje Karalystėje kaltinimai pareikšti dviem vyrams, o Jungtinėse Valstijose – trims.
Kaip pranešė „The Wall Street Journal“ ir „The Financial Times“, lapkričio 9 d. JAV kariuomenė dėl Irano keliamos grėsmės išskraidino savo orlaivius ir iš RAF bazės Mildenhole netoli Leikenhito.
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