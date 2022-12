Bidenas prieš Zelenskio vizitą: „Yra ką aptarti“

Trumpą žinutę J. Bidenas parašė „Twitter“ pasidalindamas V. Zelenskio pranešimu apie vizitą JAV.

„Volodymyrai, tikiuosi, kad jūsų skrydis klostosi sklandžiai. Džiaugiuosi galėdamas jus čia sutikti. Yra ką aptarti“, – rašo jis.

I hope you’re having a good flight, Volodymyr. I’m thrilled to have you here. Much to discuss. https://t.co/SsRdsAnSDb