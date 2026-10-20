Bibliotekos darbuotojai negalėjo patikėti tuo, ką mato: tokio „skaitytojo“ dar nebuvo sutikę

Labiausiai lokiui patiko kopinėti medų, traškinti sausainius ir čiaumoti žemės riešutų sviestą. Įdomiausia tai, kad lokys bibliotekoje apsilankė kaip tik tą dieną, kai prieš 100 metų buvo išleista pirmoji knyga apie Mikę Pūkuotuką.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kameros Kalifornijos bibliotekoje užfiksavo, kaip viso pasaulio vaikų mėgstama pasaka apie Mikę Pūkuotuką, rodos, iššoko iš knygos puslapių ir tapo realybe.
Tikras juodasis lokys vaikštinėjo tarp knygų lentynų. Netikėtas svečias čia užsuko gerokai prieš bibliotekos atidarymą – apie 6 valandą ryto. Lokys neskubėdamas apuostė knygas ir stalus.
Lokys smaližius surijo darbuotojų maistą
Tačiau tikrą lobį jis rado darbuotojų poilsio kambaryje – ten jis pasivaišino darbuotojų paliktais užkandžiais. Juodajam lokiui patiko žemės riešutų sviestas, desertai su persikais, sausainiai ir stiklainis medaus. Dar šiek paslampinėjęs po biblioteką, lokys pats išėjo į lauką. O bibliotekos darbuotojai dabar bando išsiaiškinti, kaip laukinis gyvūnas iš viso pateko į pastatą.
Kalifornijoje lokiai jau buvo įsibrovę ir į parduotuves, ir maudėsi vietos gyventojų baseinuose, ir tikrino šaldytuvų turinį jų namuose. Tačiau juodojo lokio apsilankymas bibliotekoje iš visų šių įvykių išsiskiria tuo, kad kaip tik dabar minimos 100-osios knygos apie Mikę Pūkuotuką išleidimo metinės.
O visa istorija apie medaus mylėtoją meškiuką prasidėjo nuo to, kad per Pirmąjį pasaulinį karą vienas karys nusipirko našlaitį lokiuką. Gyvūnas vardu Winnipeg, kariui kainavęs 20 dolerių, kartu su juo išvyko į frontą ir tapo tikru kario draugu.
Po karo šeimininkas atidavė Winnipegą Londono zoologijos sodui. Būtent ši istorija įkvėpė Alaną Milną parašyti knygą apie draugišką meškiuką, kuri iki šiol džiugina vaikus visame pasaulyje.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.