Savivaldybių bibliotekose – nauji kompiuteriai: štai kiek perduos

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui 58 šalies savivaldybėms nuosavybės teise perduoti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos nupirktą kompiuterinę įrangą.
Įranga įsigyta pernai
Ministerijos teigimu, kompiuteriai skirti naudoti viešosiose bibliotekose, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugas ir sudarant sąlygas gyventojams ugdyti skaitmeninius įgūdžius.
Pasak ministerijos, atnaujinta įranga sudarys sąlygas bibliotekų lankytojams naudotis informacinėmis technologijomis ir skaitmenine informacija, o bibliotekų darbuotojams – kurti skaitmeninį turinį ir teikti elektronines bei kitas paslaugas, gerinančias gyventojų skaitmeninį raštingumą ir mažinančias skaitmeninę atskirtį.
Nauja kompiuterinė įranga įsigyta 2025 metais, siekiant atnaujinti viešosios interneto prieigos, bibliotekų lankytojų mokymams ir elektroninėms paslaugoms teikti naudojamus kompiuterius. Ankstesnė įranga buvo įsigyta 2012 metais įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai“.
„Savivaldybės, kartu su tarybų sprendimais pateiktuose prašymuose perimti jų nuosavybėn valstybės turtą, įsipareigojo šiuo metu ir ateityje naudoti jį projekto tikslams ir veikloms pasiekti – naudoti bibliotekų veikloje, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą“, – teigiama projekto nutarime.
Prieš perduodant savivaldybėms, kompiuterius patikėjimo teise valdė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.
Kaip teigiama Vyriausybės nutarime, bendra perduodamos įrangos likutinė vertė 2026 metų vasarį siekė daugiau nei 175 tūkst. eurų. Nutarimui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės.
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