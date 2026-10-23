Baltieji rūmai: Melania Trump pasiekė Rusijos ir Ukrainos laikinas paliaubas

Baltųjų rūmų teigimu, Rusija ir Ukraina susitarė laikinai nutraukti visus karinius veiksmus mieste, kad į jį galėtų patekti humanitarinė pagalba ir būtų pasirengta civilių gyventojų evakuacijai per specialiai tam skirtą saugų koridorių.
Susitarimas įsigalios spalio 29 dieną.
Oleškos – Ukrainos miestas, esantis Rusijos okupuotame Dniepro upės krante, priešais Chersoną.
Nuo tada, kai 2022 metais miestą užėmė Rusijos pajėgos, jis virto griuvėsiais ir buvo atkirstas nuo išorinio pasaulio.
Sunkus miesto gyvenimas
Vis dėlto jame tebėra tūkstančiai civilių gyventojų, įskaitant vaikus.
Pranešama, kad žmonės gyvena be elektros, vandentiekio ir reguliaraus maisto tiekimo. Gyventojai naujienų kanalui „Sky News“ patvirtino, kad daugelis žmonių, norėdami išgyventi, verda žolę.
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