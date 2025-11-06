Aukcione Ženevoje parduodami įspūdingi deimantai, įskaitant Napoleono sagę

Unikali sagė, išpuošta senoviniu būdu nušlifuotais deimantais, įvertinta 150 tūkst.–250 tūkst. JAV dolerių ir bus svarbiausia parduodama brangenybė per kasmetinį „Sotheby's“ aukcioną „Royal & Noble Jewels“, vyksiantį Ženevoje lapkričio 12 dieną.
Šis istorinis brangakmenis buvo tarp daugelio vertingų asmeninių daiktų, kuriuos Napoleonas Bonapartas 1815 m. atsivežė į Vaterlo. Skubėdamas bėgti, kai jo armiją sumušė jungtinės britų ir prūsų pajėgos, Prancūzijos imperatorius paliko kai kuriuos savo vežimus, įstrigusius purve už kelių kilometrų nuo mūšio lauko, įskaitant vieną su brangiais daiktais.
Apskritos maždaug 45 mm skersmens deimantinės sagės centre yra didelis ovalus 13,04 karato deimantas, apjuostas beveik šimto įvairių formų ir dydžių senovinių deimantų.
Šis apie 1810 m. Napoleonui sukurtas dirbinys 1815 m. birželio 21 d., praėjus trims dienoms po Vaterlo mūšio, kartu su kitais daiktais buvo pasiūlytas Prūsijos karaliui Frydrichui Vilhelmui III kaip mūšio trofėjus.
Kitą savaitę „Sotheby's“ aukcione taip pat bus parduodamas 10,08 karato ryškiai rožinis deimantas, pavadintas „Švytinčia rože“, už jį tikimasi gauti apie 20 mln. dolerių. „Išskirtinės kokybės“ brangakmenis buvo pavadintas dėl savo „itin retos“ švytinčios ir grynos rožinės spalvos, pranešė „Sotheby's“.
Diena anksčiau konkuruojantys aukcionų namai „Christie's“ pasiūlys nuostabų 9,51 karato ryškiai mėlyną deimantą, vadinamą „Mellon Blue“, už jį tikimasi gauti iki 30 mln. dolerių. Akmuo, įtaisytas į pakabuką, kadaise priklausė Rachel Lambert Mellon – amerikietei sodininkei, filantropei ir meno kolekcininkei. Pastarąjį kartą deimantas buvo viešai matytas 2014 m., kai po jos mirties buvo pasiūlytas aukcione Niujorke už daugiau nei 32 mln. dolerių.
Tobiaso Kormindo, didžiausios Europoje internetinės deimantų juvelyrikos įmonės „77 Diamonds“ vadovo, pranešime sakoma, kad akmuo „gali sumušti kainos už kada nors aukcione parduotą mėlynąjį deimantą pasaulio rekordą“.
Jo teigimu, šis rekordas šiuo metu priklauso deimantui „Blue Moon of Josephine“, parduotam 2015 m. už daugiau nei 48 mln. dolerių, arba po 4,1 mln. dolerių už karatą.
