Augant Trečiojo pasaulinio karo grėsmei, JAV žvalgai pasiuntė ypatingą žinutę rusams

CŽA direktorius Williamas Burnsas anksčiau yra kalbėjęs apie tai, kad rusai vis labiau nusivilia savo prezidento veiksmais dėl karo Ukrainoje, skelbia portalas „The Sun“.

W. Burnsas sakė, kad šis jausmas Kremliuje sukuria retą galimybę verbuoti šnipus, o CŽA stengsis visomis išgalėmis kai kuriuos jų nuteikti prieš saviškius.

Vakarai vis labiau baiminasi galimo Rusijos puolimo po to, kai nutekintoje karinėje ataskaitoje V. Putinas išdėstė dešimties žingsnių planą, kaip privesti Vakarus prie Trečiojo pasaulinio karo slenksčio.

Trijų minučių trukmės CŽA vaizdo įrašas buvo paskelbtas oficialiuose grupuotės socialinių tinklų kanaluose. Juo bandoma kreiptis į rusus, kurie jaučiasi išduoti godaus šalies elito.

Skambant klasikinei patriotinei muzikai, pagrindinis vaizdo įrašo veikėjas įvardijamas kaip 35 metų vyras, turintis glaudžių ryšių su Rusijos karinės žvalgybos agentūra.

Vaizdo įraše jis sako: „Tie, kurie yra šalia jūsų, gali nenorėti girdėti tiesos. Bet mes norime. Jūs nesate bejėgiai. Ar man užteks drąsos pasipriešinti šiai išdavystei?“

Toliau vyras kalba apie tai, kad tikrasis Rusijos žmonių priešas jau dabar gyvena šalies viduje – korumpuotoje vadovavimo sistemoje.

Balsas tęsia: „Aukščiausioji vadovybė išpardavė šalį už rūmus ir jachtas tuo metu, kai mūsų kariai kramto supuvusias bulves ir šaudo iš priešistorinių ginklų. Korupcija ir nepotizmas ardo mano šalį iš vidaus“.

Vyrui kalbant ekrane rodomi šiurpą keliantys šaltos Rusijos žiemos vaizdai, po kurių seka prabangių limuzinų ir turtingų rusų, keliančių tostus su brangiu šampanu, vaizdai.

Po to prasideda įkvepianti kalba apie pasaulį, kuriame jis nori, kad gyventų jo vaikai.

Jis sako: „Mano sūnus yra Rusijos ateitis. Noriu, kad jis gyventų Rusijoje, apie kurią svajojome ir kurioje sąžiningas darbas ir drąsa vertinami labiau nei ryšiai. Mano troškimas – išgelbėti Rusiją. Aš būsiu tiesos kibirkštis dėl savo sūnaus“.

Tada vaizdo įrašas baigiasi paskutiniu kadru, kuriame vyras snieguotame kieme kalbasi su CŽA ir, atrodo, sutinka padėti Vašingtonui.

