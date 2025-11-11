 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Atostogos Egipte virto tikru košmaru: tarp sužeistų – 2 lietuviai, dar keli žmonės žuvo

2025-11-11 13:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 13:29

Antradienį Egipte du žmonės žuvo, kai netoli miestelio prie Raudonosios jūros susidūrė turistinis autobusas ir sunkvežimis, pranešė vietos valdžia. 

Atostogos Egipte virto tikru košmaru: tarp sužeistų – du lietuviai, dar keli žmonės žuvo (asociatyvi nuotr.) (nuotr. 123rf.com)

Antradienį Egipte du žmonės žuvo, kai netoli miestelio prie Raudonosios jūros susidūrė turistinis autobusas ir sunkvežimis, pranešė vietos valdžia. 

2

Per avariją, įvykusią už 5 kilometrų nuo Ras Garebo, esančio į pietryčius nuo Kairo, žuvo egiptietis ir rusė. 

Autobusu važiavo 38 įvairių tautybių keleiviai, pranešė Egipto Raudonosios jūros gubernatoriaus biuras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Egipto saugumo šaltiniai vėliau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra 27 rusai, du lietuviai, septyni suomiai ir trys egiptiečiai. 

Keli sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančią ligoninę, sakoma pranešime. 

Rimtos eismo nelaimės Egipte dažnai atsitinka dėl prastos kelių būklės ir neatsargaus vairavimo. Pastaraisiais metais Egiptas tiesia naujų kelių tinklą, siekdamas pagerinti kelių kokybę. 

