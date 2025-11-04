 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Atlanto vandenyne sulaikytas povandeninis laivas su 1,7 tonos narkotikų

2025-11-04 19:40
2025-11-04 19:40

Portugalijos policija Atlanto vandenyne sulaikė povandeninį laivą, gabenusį daugiau nei 1,7 metrinės tonos kokaino.

Atlanto vandenyne sulaikytas povandeninis laivas su 1,7 tonos kokaino

0
Narkotikų sulaikymo operacijoje kodiniu pavadinimu „El Dorado“ dalyvavo karinio jūrų laivyno laivai, jos metu buvo suimti visi keturi laivo keleiviai, antradienį pranešė Lisabonos kriminalinės policijos (PJ) atstovai.

Kitaip nei tikri povandeniniai laivai, Pietų Amerikos narkotikų mafijos sukonstruoti vadinamieji narkotikų povandeniniai laivai negali visiškai panerti.

Valstybinė naujienų agentūra „Lusa“ pranešė, kad visi keturi sulaikytieji yra iš Venesuelos. Anot šios agentūros, atsakingosios institucijos paskelbė, kad šiuo metu jie intensyviai apklausiami Lisabonoje.

Ši operacija buvo vykdoma bendradarbiaujant su Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės kovos su narkotikais agentūromis, teigiama PJ pranešime.

Tyrimai buvo atliekami remiantis Lisabonos Jūrų analizės ir operacijų centro (MAOC-N), kuris stebi jūromis gabenamos narkotikų kontrabandos maršrutus, pateikta informacija.

Tai jau antras didelis smūgis, kurį Portugalijos tyrėjai šiais metais sudavė Pietų Amerikos narkotikų mafijai.

Kovo mėnesį, bendradarbiaudami su kolegomis iš Ispanijos, jie netoli Azorų salų sulaikė vieną iš šių narkotikus gabenančių povandeninių laivų, kuriame rastos beveik 7 tonos kokaino.

Pasak valdžios institucijų, Pietų Amerikos kokaino mafija vis dažniau renkasi Iberijos pusiasalį narkotikams į Europą gabenti.

Valdžios institucijų teigimu, norėdami išvengti tyrėjų dėmesio, kontrabandininkai vis dažniau naudoja pusiau povandeninius laivus. Tai savadarbiai laivai, kurių didžioji dalis būna panirusi po vandeniu, todėl radarams ir palydovams juos užfiksuoti sunku. Tačiau, skirtingai nuo tikrų povandeninių laivų, visiškai panerti po vandeniu jie negali.

