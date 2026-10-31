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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Apie keliones galėsime tik pasvajoti? Perspėja, kas laukia su lėktuvų bilietų kainomis

2026-10-31 21:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-31 21:30
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„Ryanair“ generalinis direktorius Michael O‘Leary prognozuoja, kad kitais metais lėktuvų bilietų kainos Europoje išaugs rekordiškai, skelbia „The Guardian“.

Oro uostas BNS Foto
GALERIJA (40)

„Ryanair“ generalinis direktorius Michael O‘Leary prognozuoja, kad kitais metais lėktuvų bilietų kainos Europoje išaugs rekordiškai, skelbia „The Guardian“.

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Anot jo, aviakompanijos toliau susiduria su didėjančiomis kuro sąnaudomis, kurias augina konfliktas Artimuosiuose Rytuose.

Perspėja: laukia didžiausias bilietų kainų šuolis Europos istorijoje

Jo teigimu, daugelis oro linijų nėra apsidraudusios nuo didėjančių reaktyvinių degalų kainų, tai gali lemti aviakompanijų bankrotus bei perėmimus.

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„Ryanair“ vadovas skaičiuoja, kad dėl to lėktuvų bilietų kainos pakils net iki 20 proc.

„Kitais metais Europoje matysite, kaip kils lėktuvų bilietų kainos, manau, 10, 15, o gal net 20 proc. Per ateinančius 12 mėnesių, sakyčiau, matysite didžiausią lėktuvų bilietų kainų kilimą Europos istorijoje“, – sako jis.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus oro uostas

Pastaraisiais mėnesiais degalų kainos smarkiai šoktelėjo, o tai sudaro didelę dalį vežėjų išlaidų.

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Tarptautinė oro transporto asociacija IATA anksčiau prognozavo, kad 2026 m. reaktyvinių degalų kainos bus 70 roc. didesnės – numatoma, kad vidutinė kaina per metus sieks 152 JAV dolerius už barelį, palyginti su 90 JAV doleriais 2025 m. Tai smarkiai mažina oro linijų pelną.

M. O’Leary sako, kad „Ryanair“ ir daugelis kitų Europos aviakompanijų buvo apsidraudusios nuo kuro kainų svyravimų 2026 metams.

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Tačiau dauguma Europos vežėjų, įskaitant „Ryanair“, nuo 2027 m. balandžio mėn. neturi reikšmingų apsidraudimo sandorių, kurie apsaugotų juos, jei naftos kainos išliktų aukštos.

„Kitais metais 85 proc. mūsų poreikių nėra apsidrausti, o dauguma kitų Europos aviakompanijų yra panašioje padėtyje“, – sako jis.

Ir kitos oro linijos yra perspėjusios, kad joms bus sunku išgyventi degalų kainų šoką.

Keleivių apklausos rodo, kad keliautojai yra pasirengę susitaikyti su didesnėmis bilietų kainoms ir pasirengę išleisti daugiau, tačiau aviakompanijos abejoja, kiek laiko vartotojai galės sau leisti pirkti brangesnius bilietus.

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