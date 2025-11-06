 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Anuliavus nuosprendį iš kalėjimo išėjo buvusi Bolivijos prezidentė Anez

2025-11-06 20:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 20:05

Ketvirtadienį buvusi dešiniųjų pažiūrų Bolivijos prezidentė Jeanine Anez buvo paleista iš kalėjimo po daugiau nei ketverių už grotų praleistų metų – kitą dieną, kai Aukščiausiasis Teismas panaikino jai skirtą 10 metų bausmę už įtariamą perversmo planavimą. 

Anuliavus nuosprendį iš kalėjimo išėjo buvusi Bolivijos prezidentė Anez. EPA-ELTA nuotr.

Ketvirtadienį buvusi dešiniųjų pažiūrų Bolivijos prezidentė Jeanine Anez buvo paleista iš kalėjimo po daugiau nei ketverių už grotų praleistų metų – kitą dieną, kai Aukščiausiasis Teismas panaikino jai skirtą 10 metų bausmę už įtariamą perversmo planavimą. 

0

58 metų J. Anez išėjo iš moterų kalėjimo La Pase, iškėlusi Bolivijos vėliavą, ją pasitiko artimieji ir rėmėjai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Niekada nesigailėsiu, kad tarnavau savo šaliai“, – prie kalėjimo vartų per garsiakalbį pareiškė ji. 

Buvusi senatorė J. Anez 2019 m. ėjo laikinosios lyderės pareigas, kai tuometinis prezidentas Evo Moralesas pabėgo iš šalies po masinių protestų dėl įtariamo rinkimų klastojimo. 

Priimdama pareigas, ji pasirodė su didele Biblija ir pareiškė: „Ačiū Dievui, Biblija grįžo į Bolivijos vyriausybę“. Tai buvo vertinama kaip įžeidimas Bolivijos čiabuviams, įskaitant E. Moralesą, pirmąjį iš šios bendruomenės kilusį Bolivijos prezidentą.

2019 m. E. Moralesas kandidatavo itin prieštaringai vertinamai ketvirtajai kadencijai, tačiau po kelių savaičių kruvinų neramumų dėl jo ginčijamos pergalės kariuomenė paragino jį atsistatydinti. 

E. Moraleso partija apkaltino opoziciją perversmo organizavimu – daugelis šį teiginį atmetė kaip išgalvotą, nes kariuomenė niekada neperėmė valdžios. J. Anez buvo suimta 2021 m., E. Moralespo Socialistų partijai 2020 m. grįžus į valdžią, ir nuteista už neteisėtą prezidento posto užėmimą. 

„Valstybės perversmo niekada nebuvo. Tai, kas įvyko, buvo rinkimų klastojimas, dėl kurio visi boliviečiai reikalavo teisės gerbti mūsų balsus“, – ketvirtadienį sakė J. Anez. 

Aukščiausiasis Teismas pareiškė panaikinęs nuosprendį, nes teisti J. Anez turėjęs specialus teismas, atsakingas už įtariamus įstatymų leidėjų nusikaltimus einant pareigas. Ji buvo paleista likus dviem dienoms iki naujojo išrinktojo Bolivijos centro dešiniųjų prezidento Rodrigo Pazo prisaikdinimo, užbaigsiančio du dešimtmečius trukusį E. Moraleso įvestą socializmą.

