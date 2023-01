Ant Rusijos gynybos ministerijos stogo užfiksuota karinė įranga

Apie pastebėtą įrangą taip pat pranešė „Meduza“, „Novaja Gazeta“ bei BBC Rusijoje.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikas Michaelas Horowitzas paskelbė nuotrauką, kurioje užfiksuotas Rusijos gynybos ministerijos pastatas, ant kurio, panašu, sumontuota minėta gynybos sistema.

A sure sign things are going well for #Russia:



A pantsir air defense system has been deployed on the roof of the Russian Ministry of Defense in Moscow



🙃