Nuožmūs kontrpuolimo mūšiai Ukrainoje tęsiasi, tačiau duoda rezultatų, nors ir minimalių. Rusijos statytinis Zaporižios srityje Vladimiras Rogovas sako, kad ukrainiečiai perėmė Piatichatkos gyvenvietės kontrolę. Iš jos ukrainiečiams atsiveria kelias į Vasylivkos miestą. Tiesa, šios informacijos Kyjivas kol kas dar nepatvirtino.

Visgi jei ukrainiečiai iš tiesų išvarė okupantus iš Piatichatkos, tai būtų pirmas Ukrainos laimėjimas Zaporižios fronte per beveik savaitę ir, anot karo ekspertų, puolimo eskalavimas Krymo link, nors būtent šiame rajone Rusijos gynyba ir stipriausia.

Visgi britų žvalgyba sako, kad nors prasidėjus Ukrainos kontrpuolimui, okupantai ginasi pakankamai sėkmingai, rusų nuostoliai – didžiausi nuo kovo mėnesio, kai buvo pats kovų dėl Bachmuto įkarštis.

Nemenkas pasiekimas ukrainiečiams ir tai, kad šįryt jiems pavyko sunaikinti liepsnojantį šaudmenų sandėlį, netoli Rusijos okupuoto Heničesko uostamiesčio, pietinėje Chersono srityje.

„Noriu padėkoti jums, kariai, kad judate pirmyn! Šaunuoliai! Visi mūsų kariai Rytuose, stiprūs kariai. Dėkoju už jūsų ištvermę ir taiklumą!“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodimyras Zelenskis.

Tiesa, po vizito Kyjive, Afrikos šalies lyderiai susitiko su Vladimiru Putinu.

„Esame čia norėdami perduoti labai aiškią žinią. Norėtume, kad šis karas būtų baigtas“, – tvirtino Pietų Afrikos Respublikos prezidentas Cyrilas Ramaphosa.

Tačiau po Komorų salų prezidento pasisakymų apie būtinybę puoselėti broliškus santykius tarp dviejų slavų šalių ir Senegalo prezidento pareiškimo Macky Sallo, kuris teigė, kad yra įsitikinęs, jog Rusija laikosi principų, išdėstytų Jungtinių Tautų chartijoje, susidaro įspūdis, kad kai kuriems šios delegacijos lyderiams rūpi ne Ukraina ir taika joje, o noras įsiteikti karo nusikaltimais kaltinamam V. Putinui.

Per susitikimą Putinas ėmė mojuoti 18 punktų taikos planu ir akivaizdžiai meluoti, kad derybų metu Stambule jį neva pasirašė Ukrainos pusė, tik vėliau persigalvojo ir nusprendė toliau kariauti.

„Po to, kai mes, kaip ir žadėjome, atitraukėme karius iš Kyjivo, Kyjivo valdžia, kaip paprastai daro jų šeimininkai, išmetė visa tai į istorijos sąvartyną, švelniai tariant. Stengiuosi būti mandagus“, – melus dėstė V. Putinas.

Tuo metu Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Anthony Blinkenas pradėjo dviejų dienų vizitą Kinijoje. Nors tarp šalių tvyro itin didelė įtampa, Kinijos užsienio reikalų ministras Qin Gang ištiesia svečiui ranką.

Tai – vos pirmas tokio aukšto rango Jungtinių Valstijų diplomato vizitas Kinijoje per beveik penkerius metus. Be to, atidėtas. A. Blinkenas į Kiniją vykti planavo prieš penkis mėnesius, tačiau vizitą teko atšaukti dėl Kinijos oro balionų šnipinėjimo skandalo. Visgi nors susitikimą ir galima vadinti itin svarbiu, kol kas nėra aišku, ar A. Blinkeną priims Kinijos prezidentas. Be to, abi pusės yra minėjusios, kad proveržio bendradarbiavime ar ryškaus santykių pagerėjimo kol kas nesitiki.

