4 vandenynai – praeitis: mokslininkai pripažino ir 5-ąjį

2021 m. „National Geographic“ oficialiai pripažino Pietų vandenyną penktuoju pasaulio vandenynu. Šis sprendimas užbaigė dešimtmečius trukusius debatus dėl vandenų, supančių Antarktidą, ir, tiesiogine prasme, įtraukė Pietų vandenyną į žemėlapį, rašo „IFL Science“.
Tradiciškai buvo pripažinti 4 vandenynai: Atlanto, Ramusis, Indijos ir Arkties – kiekvienas jų apibrėžtas pagal aplinkinius žemynus.
Tačiau Pietų vandenynas yra išskirtinis: jis apibrėžiamas ne pagal žemynus, o pagal galingą srovę, tekančią aplink Antarktidą.
Cirkumpolinė srovė (ACC) teka iš vakarų į rytus aplink Antarktidą. Jos centras yra ties 60° pietų platumos – tai Pietų vandenyno šiaurinė riba.
Ši srovė sukuria nematomą žiedą aplink Antarktidą, kur vanduo šaltesnis ir mažiau sūrus nei šiaurėje. Vis dėlto geografai ilgai diskutavo, ar šis žiedas yra tik Ramiojo, Atlanto ir Indijos vandenynų tęsinys, ar atskiras vandenynas.
Siekiama padidinti informuotumą apie naująjį pasaulio vandenyną
JAV Geografinių pavadinimų taryba Pietų vandenyną pripažino dar 1999 m. Siūlomos jo ribos buvo pateiktos Tarptautinei hidrografijos organizacijai (IHO) 2000 m. Tuo tarpu Nacionalinė vandenynų ir atmosferos administracija (NOAA) Pietų vandenyną oficialiai pripažino tik 2021 m. vasarį.
„Pietų vandenynas jau seniai pripažįstamas mokslininkų, tačiau tarptautinio susitarimo stoka reiškė, kad oficialiai jo nepripažinome“, – „National Geographic“ sakė Nacionalinės geografijos draugijos geografas Alexas Taitas.
„National Geographic“ draugija žemėlapius rengia jau daugiau nei šimtmetį, o nuo 1970-ųjų visus žemėlapių pakeitimus prižiūri geografai.
Paprastai jie vadovaujasi IHO rekomendacijomis dėl jūrų nomenklatūros, todėl Pietų vandenyno įtraukimas reiškia šios tradicijos peržiūrą.
Tikimasi, kad šis pripažinimas padidins informuotumą apie naujausią pasaulio vandenyną ir jo unikalią ekosistemą, taip pat paskatins būtinas apsaugos pastangas – pramoninė žvejyba Pietų vandenyne jau seniai kelia nerimą.
Pietų vandenyno ateitis klimato kaitos kontekste lieka neaiški. Antarktidos vandenys šyla, ledynai tirpsta. Kaip šie pokyčiai paveiks naująjį vandenyną, parodys tik laikas – belieka tikėtis, kad jis spės atlikti svarbų vaidmenį, kol situacija nepablogės dar labiau.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!